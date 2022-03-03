Qual é o prazo para declarar o Imposto de Renda em 2022?

Neste ano, cerca de 35 milhões de brasileiros precisarão declarar o Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF). A Receita Federal já comunicou todas as regras para o IR 2022 o que permanecem as mesmas dos últimos anos. Desta forma, todo o contribuinte que obteve renda tributável, como salários e bônus, superiores a R$28.559,70 no último ano, é obrigado a entregar o IRPF.
Mas qual será o prazo para o contribuinte declarar nesse ano? Essa é a dúvida da leitora de A Gazeta Maria do Carmo Gaburro e, acreditamos, de muitos leitores.
Em 2022, não teremos um prazo ampliado como aconteceu em 2020 e 2021 em função da pandemia do Covid-19. Pelo contrario, na prática o contribuinte terá uma semana a menos para preencher e entregar os documentos.
O conselheiro do Conselho Regional Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), Marcos Antonio de Oliveira esclarece a dúvida da leitora. Segundo ele, a declaração de IR 2022, ano-base 2021, deve ser elaborada e transmitida entre os dias 7 de março e 29 de abril de 2022.
Maria do Carmo Gaburro: "Em que dia posso declarar meu imposto de renda esse ano ?"
Resposta dada pelo conselheiro do Conselho Regional Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), Marcos Antonio de Oliveira: Maria do Carmo Gaburro, ótima sua preocupação e zelo. A tempestividade no cumprimento da obrigação tributária, deve ser observada sempre. A declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física, exercício 2022, ano-base 2021, deve ser elaborada e transmitida entre as 8:00h do dia 7 de março de 2022 e 23:59:59 do dia 29 de abril de 2022.