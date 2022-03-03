Qual é o prazo para declarar o Imposto de Renda em 2022?

Mas qual será o prazo para o contribuinte declarar nesse ano? Essa é a dúvida da leitora de A Gazeta Maria do Carmo Gaburro e, acreditamos, de muitos leitores.

Resposta dada pelo conselheiro do Conselho Regional Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), Marcos Antonio de Oliveira: Maria do Carmo Gaburro, ótima sua preocupação e zelo. A tempestividade no cumprimento da obrigação tributária, deve ser observada sempre. A declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física, exercício 2022, ano-base 2021, deve ser elaborada e transmitida entre as 8:00h do dia 7 de março de 2022 e 23:59:59 do dia 29 de abril de 2022.