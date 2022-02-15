Imposto de Renda: empresas têm até dia 28 de fevereiro para enviar informes de rendimentos

Imposto de renda 2022 Crédito: Luis Lima/Fotoarena/Folhapress

28 de fevereiro para enviar aos contribuintes os informes de rendimentos referentes ao ano de 2021. O documento é obrigatório e necessário para preencher a declaração do IR, pode ser enviado pelos Correios ou disponibilizado pela internet. Quem não fornecer as informações pode pagar multa. A data-limite para entrega do Imposto de Renda 2022 ainda não é uma preocupação para os brasileiros, mas empresas e instituições financeiras têm até o diapara enviar aos contribuintes os informes de rendimentos referentes ao ano de 2021. O documento é obrigatório e necessário para preencher a declaração do IR, pode ser enviado pelos Correios ou disponibilizado pela internet. Quem não fornecer as informações pode pagar multa.

A entrega começa em março, tradicionalmente. O calendário oficial ainda não foi divulgado pela Receita Federal.

O QUE É O INFORME DE RENDIMENTOS?

É um dos documentos utilizados para fazer a declaração do Imposto de Renda. O documento, que é fornecido pelos patrões a seus empregados, traz os valores recebidos pelo contribuinte no ano e quanto ele pagou de imposto na fonte. Também pode conter gastos com plano de saúde coletivo e aportes no plano de previdência da empresa.

No caso do informe de investimentos informado pelos bancos, há dados sobre conta corrente, poupança, aposentadoria privada ou qualquer tipo de investimento feito pelo contribuinte. É preciso apresentar ao Fisco todos os rendimentos do ano.

As empresas e instituições são responsáveis por enviar o documento ao contribuinte. O envio, no entanto, não precisa ser feito em formato impresso. Há possibilidade de enviar por e-mail ou disponibilizar as informações pela internet.

QUAL A UTILIDADE?

As informações são utilizadas pela Receita Federal para verificar se houve alguma forma de sonegação. O Leão analisa quanto cada contribuinte recebeu e pagou de impostos.

Elaborar e enviar a declaração de forma antecipada pode garantir mais tempo para corrigir ou acrescentar uma nova informação no futuro.

No informe do empregador, devem constar os valores de todos os salários de 2021, além do 13º salário, e outros rendimentos recebidos eventualmente, como participação nos lucros.

Caso o trabalhador tenha sido demitido no ano passado, é necessário reunir documentos comprobatórios, em uma via, com indicação da natureza e do valor total do pagamento, das deduções e do imposto retido no ano-calendário de 2021.

O QUE FAZER CASO EU NÃO RECEBA?

O documento é obrigatório, mas caso até o dia 28 de fevereiro o contribuinte não receba as informações, é recomendado que entre em contato com o RH da empresa ou o gerente da instituição financeira que deixou de emitir o documento. Em caso de resistência para envio, procure a Receita Federal e comunique o problema.