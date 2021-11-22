Vídeo: veja passo a passo como tirar o CPF on-line

O Cadastro de Pessoa Física (CPF) é um dos documentos mais importantes na vida de qualquer brasileiro. Ele é necessário para abrir a conta em um banco, se cadastrar para um processo seletivo e até mesmo para a matrícula de crianças em escolas, conforme anunciado recentemente pelo governo do Espírito Santo.
Antes da pandemia, só estava disponível a emissão do CPF on-line para quem tinha título de eleitor. Mas isso mudou e agora, todo mundo, em qualquer lugar, pode solicitar esse documento sem sair de casa. Aprenda como fazer passo a passo no vídeo acima.