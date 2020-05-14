Receita Federal lança aplicativo de CPF digital

Tela do aplicativo CPF Digital Crédito: Receita Federal

O aplicativo exibe o cartão do CPF e também envia notificação push contendo notícias aos usuários. "O aplicativo, que possui funcionalidade de atendimento virtual, nasce como mais um passo importante na digitalização dos serviços públicos aos brasileiros", disse a Receita Federal, em nota.

Segundo a Receita Federal , além de acompanhar as novas gerações de brasileiros desde o nascimento, há mais de um ano o CPF é a chave de acesso aos serviços públicos. "Conforme Decreto nº 9.723, de 11 de março de 2019, o governo instituiu o número de CPF como instrumento suficiente e substitutivo da apresentação de outros documentos do cidadão no exercício de obrigações e direitos ou na obtenção de benefícios", explicou.

Neste primeiro momento, a funcionalidade de atendimento virtual interativo, que utiliza tecnologia de inteligência artificial, trará informações sobre a declaração do IRPF 2020, esclarecendo dúvidas dos contribuintes a respeito de como preencher a declaração, como consultar a restituição, prazo para apresentação, multa por atraso na entrega ou não apresentação, situações individuais, declaração em conjunto, carnê leão e isenção para portadores de doenças graves.

Segundo o secretário Especial da Receita Federal do Brasil, José Barroso Tostes Neto, "neste primeiro momento, a prioridade é a utilização do ChatBot para restringir o atendimento presencial em função da pandemia do coronavírus . Mas a proposta é evoluir o aplicativo e disponibilizar outros canais de atendimento virtuais que facilitem a vida do cidadão. No futuro, o CPF Digital poderá se tornar a porta de acesso para os principais serviços aos brasileiros", destacou.

O presidente do Serpro, Caio Mário Paes de Andrade, ressalta que o aplicativo CPF Digital abre uma porta de serviços para o cidadão. Ele destaca que o Serpro é um forte parceiro da Receita Federal para o cumprimento das missões institucionais do órgão.

QUAIS OS SERVIÇOS DISPONÍVEIS PELO APLICATIVO?

Serviços do CPF:

Consulta informações cadastrais sobre o CPF;

Geração do comprovante de inscrição (cartão) CPF;

Inscrição CPF - 1ª via;

Regularização de CPF suspensos;

Perguntas e Respostas sobre o CPF;

Serviços do IRPF:

Consulta informações sobre a Restituição IRPF (desde 1999);

Envio de mensagens (alertas) sobre a Restituição IRPF;

Quiz - um teste de conhecimentos sobre o IRPF

Cálculo do imposto mensal e anual, desde o ano calendário de 2012;

Cronograma de lotes para pagamento de restituição;

Acesso à página do IRPF na internet;

Acesso ao Meu Imposto de Renda;

Perguntão IRPF;

Acompanhar Declaração;

Outros serviços:

Consulta CNPJ;

Unidades da RFB;

Página da RFB na internet;