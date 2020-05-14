Receita Federal lança aplicativo de CPF digital

A Secretaria da Receita Federal lançou o aplicativo CPF Digital, desenvolvido pelo Serpro, com a versão digital do cartão de CPF. O app também traz ChatBot para auxiliar o cidadão no preenchimento da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2020 (IRPF). O CPF Digital já está disponível para download na Play Store e App Store.
O aplicativo exibe o cartão do CPF e também envia notificação push contendo notícias aos usuários. "O aplicativo, que possui funcionalidade de atendimento virtual, nasce como mais um passo importante na digitalização dos serviços públicos aos brasileiros", disse a Receita Federal, em nota.
Segundo a Receita Federal, além de acompanhar as novas gerações de brasileiros desde o nascimento, há mais de um ano o CPF é a chave de acesso aos serviços públicos. "Conforme Decreto nº 9.723, de 11 de março de 2019, o governo instituiu o número de CPF como instrumento suficiente e substitutivo da apresentação de outros documentos do cidadão no exercício de obrigações e direitos ou na obtenção de benefícios", explicou.
Neste primeiro momento, a funcionalidade de atendimento virtual interativo, que utiliza tecnologia de inteligência artificial, trará informações sobre a declaração do IRPF 2020, esclarecendo dúvidas dos contribuintes a respeito de como preencher a declaração, como consultar a restituição, prazo para apresentação, multa por atraso na entrega ou não apresentação, situações individuais, declaração em conjunto, carnê leão e isenção para portadores de doenças graves.
Segundo o secretário Especial da Receita Federal do Brasil, José Barroso Tostes Neto, "neste primeiro momento, a prioridade é a utilização do ChatBot para restringir o atendimento presencial em função da pandemia do coronavírus. Mas a proposta é evoluir o aplicativo e disponibilizar outros canais de atendimento virtuais que facilitem a vida do cidadão. No futuro, o CPF Digital poderá se tornar a porta de acesso para os principais serviços aos brasileiros", destacou.
O presidente do Serpro, Caio Mário Paes de Andrade, ressalta que o aplicativo CPF Digital abre uma porta de serviços para o cidadão. Ele destaca que o Serpro é um forte parceiro da Receita Federal para o cumprimento das missões institucionais do órgão.
QUAIS OS SERVIÇOS DISPONÍVEIS PELO APLICATIVO?
Serviços do CPF:
- Consulta informações cadastrais sobre o CPF;
- Geração do comprovante de inscrição (cartão) CPF;
- Inscrição CPF - 1ª via;
- Regularização de CPF suspensos;
- Perguntas e Respostas sobre o CPF;
Serviços do IRPF:
- Consulta informações sobre a Restituição IRPF (desde 1999);
- Envio de mensagens (alertas) sobre a Restituição IRPF;
- Quiz - um teste de conhecimentos sobre o IRPF
- Cálculo do imposto mensal e anual, desde o ano calendário de 2012;
- Cronograma de lotes para pagamento de restituição;
- Acesso à página do IRPF na internet;
- Acesso ao Meu Imposto de Renda;
- Perguntão IRPF;
- Acompanhar Declaração;
Outros serviços:
- Consulta CNPJ;
- Unidades da RFB;
- Página da RFB na internet;
(Com informações da Receita Federal)