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Serviço remoto

Receita Federal lança atendimento de CPF pelo aplicativo Telegram

Novo canal usa o chatbot para atender de forma virtual. São oferecidos ao menos cinco serviços sobre o Cadastro de Pessoas Física

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 12:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2020 às 12:47
CPF: número do documento vai integrar banco de dados junto com RG
Contribuinte pode acertar problemas com o documento por via digital Crédito: Edson Chagas
Receita Federal começa a oferecer a partir desta segunda-feira (3) atendimento de serviços relacionados ao CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) pelo Telegram. Esse novo canal de atendimento utiliza tecnologia conhecida como chatbot, que realiza o atendimento virtual e simula uma conversação por meio de chat.
Segundo a Receita, a iniciativa busca dar maior agilidade no atendimento ao cidadão e contribui para evitar que as pessoas se desloquem para alguma unidade de atendimento presencial, preservando a saúde dos servidores e cidadãos, evitando a aglomeração e a propagação do novo coronavírus.
Para solicitar o serviço, o contribuinte deverá acessar o canal ReceitaFederalOficial, interagir com a ferramenta, enviando as informações e documentos exigidos para que a Receita Federal faça a análise do pedido e conclua o atendimento.
Estão disponíveis no novo canal serviços como:
  • Atualização/alteração de dados e Regularização de CPF;
  • Segunda via de CPF;
  • Informação do número do CPF;
  • Consulta à situação cadastral; e
  • Consulta ausência de DIRPF - Declaração do Imposto de Renda Pessoas Físicas (exercício omisso).

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