Receita Federal doa mais de R$ 106 mil em produtos apreendidos no ES

A Alfândega da Receita Federal no Porto de Vitória, no Espírito Santo, apreendeu entre os meses de junho e julho, R$ 106.110,14 em mercadorias estrangeiras sem documentação que comprovem que foram importadas irregularmente. Os itens foram doados para a Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo, vinculada à Marinha do Brasil.
Entre os objetos apreendidos e doados, de acordo com a Receita Federal, estão monitor cardíaco, patinete elétrico e veículo elétrico Segway, mochilas e bolsas de viagem, ferramentas diversas, baterias e pilhas recarregáveis, máquinas para corte de cabelo, acessórios de informática, além de vários aparelhos tipo smartphone.
Grande parte dessas mercadorias foi retida em remessas postais, embora também tenham ocorrido apreensões no Aeroporto de Vitória e em área alfandegada popularmente conhecida como porto seco, por receber e armazenar cargas oriundas de importação.
"Com mais essa contribuição a um órgão parceiro, que promove a qualificação e a inserção de muitos jovens no mercado de trabalho, a Receita Federal cumpre sua missão institucional de exercer a administração aduaneira em benefício da sociedade", declarou o auditor-fiscal Jaques Mauro de Moraes, delegado adjunto da Alfândega da Receita Federal no Porto de Vitória.