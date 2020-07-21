Receita Federal doa mais de R$ 106 mil em produtos apreendidos no ES

Entre os objetos apreendidos e doados, de acordo com a Receita Federal, estão monitor cardíaco, patinete elétrico e veículo elétrico Segway, mochilas e bolsas de viagem, ferramentas diversas, baterias e pilhas recarregáveis, máquinas para corte de cabelo, acessórios de informática, além de vários aparelhos tipo smartphone.

"Com mais essa contribuição a um órgão parceiro, que promove a qualificação e a inserção de muitos jovens no mercado de trabalho, a Receita Federal cumpre sua missão institucional de exercer a administração aduaneira em benefício da sociedade", declarou o auditor-fiscal Jaques Mauro de Moraes, delegado adjunto da Alfândega da Receita Federal no Porto de Vitória.