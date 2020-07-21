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Importação irregular

Receita Federal doa mais de R$ 106 mil em produtos apreendidos no ES

Eletrônicos foram retidos nos meses de junho e julho e doados para a Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jul 2020 às 11:08

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 11:08

Receita Federal doa mercadorias apreendidas de mais de R$ 100 mil para a Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo
Mercadorias ilegais que chegaram no Porto de Vitória são doados Crédito: Divulgação/Receita Federal
A Alfândega da Receita Federal no Porto de Vitória, no Espírito Santo, apreendeu entre os meses de junho e julho, R$ 106.110,14 em mercadorias estrangeiras sem documentação que comprovem que foram importadas irregularmente.  Os itens foram doados para a Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo, vinculada à Marinha do Brasil.
Entre os objetos apreendidos e doados, de acordo com a Receita Federal, estão monitor cardíaco, patinete elétrico e veículo elétrico Segway, mochilas e bolsas de viagem, ferramentas diversas, baterias e pilhas recarregáveis, máquinas para corte de cabelo, acessórios de informática, além de vários aparelhos tipo smartphone.

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Grande parte dessas mercadorias foi retida em remessas postais, embora também tenham ocorrido apreensões no Aeroporto de Vitória e em área alfandegada popularmente conhecida como porto seco, por receber e armazenar cargas oriundas de importação.
"Com mais essa contribuição a um órgão parceiro, que promove a qualificação e a inserção de muitos jovens no mercado de trabalho, a Receita Federal cumpre sua missão institucional de exercer a administração aduaneira em benefício da sociedade", declarou o auditor-fiscal Jaques Mauro de Moraes, delegado adjunto da Alfândega da Receita Federal no Porto de Vitória.

Mercadorias apreendidas pela Receita Federal em junho e julho de 2020

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