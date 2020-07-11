Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Receita Federal alerta para retorno de obrigações adiadas na pandemia
Prazos vencem neste mês

Receita Federal alerta para retorno de obrigações adiadas na pandemia

Tributos e declarações que haviam sido suspensos ou postergados voltam a valer em julho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jul 2020 às 12:31

Publicado em 11 de Julho de 2020 às 12:31

Receita Federal
Receita Federal alerta para prazos que foram adiados durante a pandemia Crédito: Reprodução
Receita Federal emitiu um alerta para orientar o contribuinte. A contribuição patronal ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e os Programas de Integração Social (PIS) e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) devem ser pagas neste mês. O mesmo ocorre com a contribuição de empresas e de empregadores domésticos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
No caso das contribuições para o INSS, a Cofins e o PIS/Pasep, a suspensão só valeu para as quotas de abril e de maio, cujo pagamento foi transferido para agosto e outubro, respectivamente. As quotas de junho, com vencimento em julho, devem ser quitadas.
A contribuição da empresa para o INSS deve ser paga até o dia 20, assim como a contribuição da agroindústria e dos empregadores rurais para a Previdência Social. As contribuições para a Cofins e o PIS/Pasep devem ser quitadas até o dia 24.

Veja Também

Reforma tributaria sobre renda e folha de pagamento nos planos de retomada

Como fazer o CPF pela internet para pedir auxílio de R$ 600

No caso do FGTS, o governo adiou o pagamento das quotas de abril, maio e junho. Os valores poderão ser divididos em seis parcelas, de julho a dezembro, sem multas e encargos. A quota deste mês deve voltar a ser paga no dia do vencimento. A contribuição para o empregador doméstico venceu na última terça-feira (7).

DECLARAÇÕES

Também devem ser entregues neste mês declarações que estavam suspensas. As declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) originalmente previstas para o 15º dia útil de abril, de maio e de junho, deverão ser apresentadas até 21 de julho. Segundo a Receita Federal, inclusive a declaração referente aos fatos geradores de maio de 2020 deverá ser enviada.
O arquivo digital da EFD-Contribuições, que integra o Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) deve ser entregue até a próxima terça-feira (14). O envio estavas previsto para o 10º dia útil de abril, maio e junho. A escrituração referente a maio de 2020 também deverá ser transmitida ao Fisco.

Veja Também

Decreto estende até outubro isenção do IOF sobre operações de crédito

ES tem 17,9 mil na malha fina do IR: saiba resolver pela internet

Receita Federal paga restituição do IR a 59 mil no ES nesta terça

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A Romaria é dos Homens, mas a vez será das mulheres. Entenda
Imagem de destaque
Pane no controle aéreo em SP impacta voos no Aeroporto de Vitória
Imagem de destaque
'Bridgerton' anuncia novos nomes e aposta em romance de Francesca na 5ª temporada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados