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Imposto de Renda

Receita Federal paga restituição do IR a 59 mil no ES nesta terça

Além dos contribuintes prioritários, também receberá neste segundo lote quem entregou a declaração do Imposto de Renda sem erros até o dia 4 de março
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jun 2020 às 11:15

Publicado em 29 de Junho de 2020 às 11:15

Programa para declaração do Imposto de Renda
Programa para declaração do Imposto de Renda Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Receita Federal vai pagar a restituição do Imposto de Renda para 59.546 contribuintes do Espírito Santo. No total, eles vão receber R$ 98,5 milhões. Em todo o Brasil estarão neste segundo lote 3,3 milhões de contribuintes, que vão receber um total de R$ 5,7 bilhões.
A maior parte do dinheiro será destinada para contribuintes que têm prioridade legal para o recebimento  acima dos 60 anos, com deficiência física ou mental, doença grave, ou que tenha no magistério a principal fonte de renda. Também vão ser contemplados contribuintes não prioritários que entregaram a declaração até o dia 4 de março.
Neste ano restituição do Imposto de Renda está dividida em cinco lotes que seguem com pagamento mensal até o fim de setembro.
Nas datas indicadas pela Receita os contribuintes poderão conferir se estão na lista de restituição acessando o site da Receita Federal. Para consultar as informações basta ter em mãos o número do CPF e a data de aniversário do contribuinte.

PRAZO PARA ENVIO DAS INFORMAÇÕES TERMINA NESTA TERÇA

A Receita Federal ressalta que o prazo de entrega da declaração termina nesta terça-feira (30) e alerta que os contribuintes não devem deixar a entrega para a última hora. Se perderem o prazo, estarão sujeitos ao pagamento de uma multa mínima de R$ 165,74 e máxima de 20% do imposto devido.

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