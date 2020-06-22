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Restituição

Receita anuncia consulta do segundo lote do IR nesta terça-feira

Pagamento vai ser liberado para os contribuintes no dia 30 de junho, mesma data em que termina o prazo para o envio da declaração para a Receita Federal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jun 2020 às 12:36

Publicado em 22 de Junho de 2020 às 12:36

Data: 17/02/2020 - ES - Vitória - Sede da Receita Federal - Editoria: Politica - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
Sede da Receita Federal: expectativa é que 580 mil capixabas façam a declaração do Imposto de Renda até o dia 30 Crédito: Ricardo Medeiros
Receita Federal anunciou nesta segunda-feira (22) que a partir de terça (23) os contribuintes poderão fazer a consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda. A consulta estará aberta a partir das 9 horas e o pagamento será feito aos beneficiados no dia 30 de junho.
Geralmente o órgão divulga a consulta uma semana antes de começar os pagamentos. Questionado sobre este assunto na sexta-feira (19), a Receita havia informado que a consulta seria aberta dia 30 e que ainda não havia data prevista para o pagamento do segundo lote da restituição. Mas retificou o dado nesta segunda. Em todo o Brasil estarão neste segundo lote 3,3 milhões de contribuintes, que vão receber um total de R$ 5,7 bilhões.

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Desse total, R$ 3,7 bilhões são destinados a contribuintes que tem prioridade legal para o recebimento  acima dos 60 anos, com deficiência física ou mental, doença grave, ou que tenha no magistério a principal fonte de renda. Também vão ser contemplados mais de 1 milhão de contribuintes não prioritários que entregaram a declaração até o dia 4 de março.
Os contribuintes poderão conferir se estão na lista de restituição acessando o site da Receita Federal. Para consultar as informações basta ter em mãos o número do CPF e a data de aniversário do contribuinte.

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PRAZO PARA ENTREGA DA DECLARAÇÃO VAI ATÉ 30 DE JUNHO

De acordo com a Receita Federal, 396.713 contribuintes do Espírito Santo já enviaram os documentos referentes ao Imposto de Renda (dado atualizado nesta segunda, às 12h20). A Receita espera receber neste ano de 580 mil declarações de contribuintes capixabas. O prazo para o envio dos documentos vai até o dia 30 de junho.

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A Receita Federal ressalta que o prazo de entrega da declaração foi prorrogado até 30 de junho e alerta que os contribuintes não devem deixar a entrega para a última hora. Se perderem o prazo, estarão sujeitos ao pagamento de uma multa mínima de R$ 165,74 e máxima de 20% do imposto devido.

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