Receita anuncia consulta do segundo lote do IR nesta terça-feira

Sede da Receita Federal: expectativa é que 580 mil capixabas façam a declaração do Imposto de Renda até o dia 30 Crédito: Ricardo Medeiros

Receita Federal anunciou nesta segunda-feira (22) que a partir de terça (23) os contribuintes poderão fazer a consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda . A consulta estará aberta a partir das 9 horas e o pagamento será feito aos beneficiados no dia 30 de junho.

Geralmente o órgão divulga a consulta uma semana antes de começar os pagamentos. Questionado sobre este assunto na sexta-feira (19), a Receita havia informado que a consulta seria aberta dia 30 e que ainda não havia data prevista para o pagamento do segundo lote da restituição. Mas retificou o dado nesta segunda. Em todo o Brasil estarão neste segundo lote 3,3 milhões de contribuintes, que vão receber um total de R$ 5,7 bilhões.

Desse total, R$ 3,7 bilhões são destinados a contribuintes que tem prioridade legal para o recebimento  acima dos 60 anos, com deficiência física ou mental, doença grave, ou que tenha no magistério a principal fonte de renda. Também vão ser contemplados mais de 1 milhão de contribuintes não prioritários que entregaram a declaração até o dia 4 de março.

Os contribuintes poderão conferir se estão na lista de restituição acessando o site da Receita Federal. Para consultar as informações basta ter em mãos o número do CPF e a data de aniversário do contribuinte.

PRAZO PARA ENTREGA DA DECLARAÇÃO VAI ATÉ 30 DE JUNHO

De acordo com a Receita Federal, 396.713 contribuintes do Espírito Santo já enviaram os documentos referentes ao Imposto de Renda (dado atualizado nesta segunda, às 12h20). A Receita espera receber neste ano de 580 mil declarações de contribuintes capixabas. O prazo para o envio dos documentos vai até o dia 30 de junho.