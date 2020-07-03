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Decisão

Decreto estende até outubro isenção do IOF sobre operações de crédito

Quando anunciou a desoneração do IOF de abril a julho para baratear as linhas de financiamento, a Receita Federal estimou um custo de R$ 7 bilhões ao governo

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 09:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2020 às 09:43
Calculadora, dívida, renegociação
Governo decide estender até o dia 2 de outubro a isenção do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) Crédito: Shutterstock
governo federal decidiu estender até o dia 2 de outubro a isenção do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) incidente sobre operações de crédito. A alíquota do tributo tinha sido zerada em abril para amenizar os efeitos da pandemia do novo coronavírus e a isenção valia até esta sexta-feira, dia 3 de julho. Publicado hoje no Diário Oficial da União, o Decreto 10.414 mantém a alíquota zero sobre operações de crédito contratadas no período de 3 de abril de 2020 a 2 de outubro de 2020.
Quando anunciou a desoneração do IOF de abril a julho para baratear as linhas de financiamento, a Receita Federal estimou um custo de R$ 7 bilhões ao governo. Somente no mês de maio, a arrecadação registrou uma queda de R$ 2,351 bilhões devido à isenção do IOF nas operações de crédito, segundo dados divulgados pelo fisco.

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