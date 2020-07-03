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Área para estudos

Guedes vai montar 'fábrica' de ideias da equipe econômica

Foco é conectar áreas de estudos para ampliar as análises de políticas públicas e reforçar as informações sobre a queda do PIB e como será a recuperação econômica no pós-Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2020 às 08:13

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 08:13

O Ministro da Economia, Paulo Guedes, vai montar uma espécie de fábrica de ideias e estudos (Think Tank) da equipe econômica. Para isso, uma nova secretaria especial de estudos deverá integrar, no mesmo local, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IBGE, a Secretaria de Política Econômica e a áreas de estudo de assuntos internacionais e de produtividade da pasta.
Ministro Paulo Guedes anuncia medidas do grupo de monitoramento dos impactos do COVID-19 pandemia
Ministro Paulo Guedes durante anúncio de medidas contra os impactos da pandemia Crédito: Albino Oliveira/Ministério da Economia
Segundo o Estadão apurou, o economista Aluísio Araújo, da FGV, é dos cotados para comandar a área. Guedes também quer trazer o economista do mercado financeira Aurélio Bicalho, da Vinland Capital, para fazer uma dobradinha com Araújo. A ideia é juntar academia e mercado para a nova secretaria.
O foco da nova área é conectar essas áreas de estudos e ampliar as investigações, sobretudo, as análises de políticas públicas e reforçar as informações sobre a queda do Produto Interno Bruto (PIB) e como será a recuperação econômica no pós-covid-19.
Por isso, a SPE, que hoje está vinculada à Secretaria Especial de Fazenda, onde também está o Tesouro Nacional, será transferida para nova secretaria.
As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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