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Saiba como antecipar sua restituição do Imposto de Renda

Se você está precisando de recursos ainda hoje, existe uma linha de crédito ofertada por alguns bancos que é específica para antecipar a restituição do IR de seus clientes. Entenda quando é vantajoso e os cuidados necessários

Públicado em 

29 mar 2022 às 08:58
Vicente Duarte

Colunista

Vicente Duarte

Todo ano a Receita Federal divulga o cronograma dos lotes de Restituição do Imposto de Renda. Para 2022, a restituição está prevista para ocorrer em cinco lotes, nas seguintes datas:
  • 1º Lote, em 31/05/2022
  • 2º Lote, em 30/06/2022
  • 3º Lote, em 30/07/2022
  • 4º Lote, em 31/08/2022
  • 5º Lote, em 30/09/2022

O que fazer para receber nos primeiros lotes?

A Receita Federal segue alguns critérios para definir a ordem de pagamento das restituições. Idosos e portadores de doenças graves são inclusos no 1º lote. Outro grupo que também tem prioridade são os professores cuja maior fonte de renda seja o magistério. Esses geralmente recebem no 2º lote.
Os demais contribuintes recebem de acordo com a data de entrega da declaração. Quem já entregou no começo de março, caso não caia na malha fina, deve receber a sua restituição no 3º lote. Já os que deixarem a entrega para o final do prazo, 29 de abril, devem entrar no último lote.
Prazo para declarar o Imposto de Renda foi prorrogado
Leão do Imposto de Renda Crédito: Pixabay
Para quem não está nos grupos prioritários e não deseja ser o último a receber a restituição de IR, a dica é: entregue a sua declaração o quanto antes.

Como fazer a antecipação imediata da sua restituição?

Se você está precisando de recursos ainda hoje, existe uma linha de crédito ofertada por alguns bancos que é específica para antecipar a restituição do IR de seus clientes.
Uma das principais vantagens dessa linha de crédito é que a taxa de juros pode chegar a ser três vezes menor do que de outras linhas de empréstimo pessoal. Porém, ainda assim, é importante comparar as taxas entre os bancos, pois podem existir diferenças grandes entre as ofertas de cada instituição financeira.
Outra vantagem dessa linha de crédito é que o recurso é livre, ou seja, você pode utilizar o dinheiro para pagar dívidas mais caras, pagar contas, fazer compras ou qualquer outra finalidade.
Por fim, caso você tenha interesse na antecipação da sua restituição, basta apresentar ao seu banco o recibo original de entrega da declaração. No campo marcado para pagamento da restituição, deve constar o código do seu banco.
Também é preciso apresentar o resumo da declaração, onde deve constar o número da conta corrente e a agência para o crédito da restituição.

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Vicente Duarte

Graduado em Economia pela Ufes, com MBA em Gestao Financeira e Controladoria pela FGV e MBA em Digital Business pela USP. Atua ha 15 anos no mercado financeiro e atualmente e diretor do Banestes.

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