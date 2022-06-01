IR 2022: número de declarações entregues no ES bate recorde

Imposto de Renda 2022 Crédito: Rafapress/Shuttestock/Arte A Gazeta

Em termos de Brasil , de acordo com o Fisco, mais de 36 milhões de contribuintes fizeram a declaração do IR, número que também ficou acima dos 34,1 milhões projetados inicialmente na campanha de 2022.

Segundo especialistas, a defasagem na tabela do Imposto de Renda, que não é reajustada pelo governo federal desde 2015, é um dos motivos principais para o recorde.

Outros possíveis motivos são a quantidade de cidadãos que passaram a ter operações na Bolsa de Valores, o que obriga a declarar o imposto, além da retomada de contratações após dois anos de pandemia de Covid-19 no Brasil.

O auditor fiscal da Receita responsável pelo IR, José Carlos Fernandes da Fonseca, disse que o Fisco já começou a fazer estudos para entender melhor o motivo do aumento na entrega.

"Teve gente que ficou desempregado em função da Covid, voltou a ter emprego no ano passado e voltou novamente a apresentar a declaração do Imposto de Renda. Isso também é um dos fatores que podem ter elevado um pouco esse número de declarações." completa.

E QUEM NÃO CONSEGUIU ENVIAR A DECLARAÇÃO NO PRAZO?

Para quem não enviou a declaração, a recomendação do Fisco é que o cidadão envie ela mesmo assim. Para isso, é necessário baixar um novo programa ou aplicativo do Imposto de Renda e mandar a declaração. A Receita reabriu nesta quarta-feira (1) o sistema de prestação de contas com o Leão. Mas quem enviar a partir de agora terá que pagar multa.

O programa vai lançar a Darf para o pagamento da multa, que deve ser quitada em até 30 dias. A multa é de R$ 165,74 ou 1% do imposto devido por mês de atraso, limitado a 20% do imposto total, prevalecendo o valor mais alto.

O preenchimento e o envio da declaração deverão ser realizados por meio do Programa Gerador da Declaração (PGD) 2022, no site da Receita Federal, por meio do portal e-CAC, ou por meio do aplicativo "Meu Imposto de Renda", disponível para tablets e smartphones (Android e iOS).

O contribuinte que não entregar a declaração de Imposto de Renda pode ter o CPF bloqueado e ser impedido de ter acesso a diversos serviços, como tomada de empréstimos, emissão de passaporte e obtenção de certidão negativa para venda ou aluguel de imóveis.

Além de ser considerado um sonegador de impostos e responderá a processo administrativo, podendo ser oficialmente acusado de crime de sonegação fiscal, que gera até cinco anos de prisão.

CALENDÁRIO DE RESTITUIÇÕES DO IR EM 2022 E IMPOSTO A PAGAR

As restituições serão pagas em cinco lotes, de acordo com o cronograma abaixo:

1º lote: 31 de maio - já creditado em conta

2º lote: 30 de junho

3º lote: 29 de julho

4º lote: 31 de agosto

5º lote: 30 de setembro