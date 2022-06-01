Dia sem imposto: lojas vão dar desconto de até 60% em Vitória

descontos de até 60% nesta quinta-feira (2), como forma de conscientização sobre o peso dos impostos no preço normalmente pago pelos consumidores. A ação faz parte do Dia Livre de Impostos (DLI), promovido pela CDL Jovem Vitória, que chega à sua 16ª edição. Comerciantes de oito lojas do Shopping Vitória , na Capital, venderão produtos comnesta quinta-feira (2), como forma de conscientização sobre o peso dos impostos no preço normalmente pago pelos consumidores. A ação faz parte do, promovido pela CDL Jovem Vitória, que chega à sua 16ª edição.

As lojas participantes são: Fast Nutri, First Class, Óticas Diniz, Outer Shoes, Quem Disse Berenice?, Sonho dos Pés, Strong Madeiras e Zeffa. (Confira a lista com os produtos com descontos no final da matéria.)

A campanha se estenderá até domingo (05) e, neste período, será possível adquirir diversos itens com descontos, como calçados, roupas, óculos, maquiagens e artigos para casa.

Shopping Vitória Crédito: Camilla Baptistin/Divulgação

O evento será realizado no modelo híbrido. No presencial, além das ofertas, haverá uma loja-conceito no Shopping Vitória, perto da Casa & Video, no segundo andar do estabelecimento, com demonstração de produtos com e sem imposto.

COMPRA PELA INTERNET

Já na forma virtual, a CDL Jovem realizará duas lives de vendas com os itens selecionados pelos lojistas que aderiram à iniciativa.

A Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) também disponibilizou um e-commerce em seu site para que lojistas de todo o Brasil possam expor seus produtos com descontos. O consumidor deve acessar www.dialivredeimpostos.com.br e clicar em “lojas participantes” para conhecer os itens em oferta e fazer contato diretamente com o varejista.

CONSCIENTIZAÇÃO

Por conta da crise, a adesão dos lojistas ficou reduzida em relação aos anos anteriores, mas a presidente da entidade, Samira Soares, ressaltou que a data não deve ser percebido apenas como um dia de ofertas, mas como uma ação de conscientização, por meio da adesão de lojistas que arcam com os custos dos impostos no dia da campanha, sem repassá-los ao consumidor.

“Essa ação é muito importante para protestarmos contra a alta carga tributária. Não é uma campanha contra o tributo, mas contra sermos um dos países de maior arrecadação no mundo e um dos que menos dá retorno à população em serviços públicos de qualidade.”

A organização do evento ressalta que, atualmente, o brasileiro trabalha 149 dias do ano, o equivalente a cinco meses, apenas para pagar impostos. Membro da CDL Jovem Vitória e coordenador do DLI no Estado, o advogado André Cogo observa que os efeitos dessa carga tributária são nocivos à economia de forma geral.

“Com a alta tributação, os produtos ficam mais caros e, consequentemente, a população compra menos. Isso afeta fortemente o varejo, que é obrigado a repassar os tributos no valor dos produtos, o que reduz as vendas, os investimentos e a geração de empregos. Sem emprego, as pessoas diminuem seus gastos e assim por diante, em um círculo vicioso.”

Your browser does not support the audio element. Dia sem imposto - lojas vão dar desconto de até 60 por cento em Vitória

CONFIRA ALGUNS PRODUTOS COM DESCONTO

Sonho dos Pés

Sandália Amarela: De: R$ 79,90 Por: R$ 29,90

Sandália Rosa: De: R$ 79,90 Por: R$ 29,90

Sandália Azul: De: R$ 89,90 Por: R$ 29,90

Sandália Bege: De: R$ 59,90 Por: R$ 29,90

Outer Shoes

Sandália Amora Marinho: De: R$ 319,00 Por: R$ 199,00

Sandália Chiara Kaki: De: R$ 369,00 Por: R$ 199,00

Sapatênis Clio Preto: De: R$ 399,00 Por: R$ 199,00

Sandália Delfina Preto-Menta: De: R$ 369,00 Por: R$ 199,00

Tênis Elora Cinza: De: R$ 369,00 Por: R$ 229,00

Sapatilha Giulita Menta: De: R$ 249,00 Por: R$ 149,00

Sapatilha Grisel Amarelo: De: R$ 369,00 Por: R$ 199,00

Sandália Indra Ocre: De: R$ 279,00 Por: R$ 169,00

Tênis Kemper Off White: De: R$ 399,00 Por: R$ 249,00

Tênis Samuel Preto: De: R$ 349,00 Por: R$ 219,00

First Class

Roupão infantil: De: R$ 119,99 Por: R$ 99,99

Kit Cama Bouti Casal: De: R$ 179,99 Por: R$161,99

QUEM DISSE BERENICE?

Paleta Adoro Rosês: De: R$ 159,90 Por: R$ 77,69

Creme Aveludado Lado Rosa: De: R$ 49,90 Por: R$ 24,24

Loção Nutri: De: R$ 47,90 Por: R$ 23,27

Caneta de Sobrancelha Escurete: De: R$ 56,90 Por: R$ 27,64

Caneta de Sobrancelha Clarete: De: R$ 56,90 Por: R$ 27,64

Lápis de Sobrancelha Clarete: De: R$ 29,90 Por: R$ 14,52

Lápis de Sobrancelha Escurete: De: R$ 29,90 Por: R$ 14,52

Máscara Big Bang Push: De: R$ 69,90 Por: R$ 33,96

Balm Lip Gloss Amoralita: De: R$ 39,90 Por: R$ 19,38

Balm Lip Gloss Coralita: De: R$ 39,90 Por: R$ 19,38

Strong Madeiras

Tábua (25 x 43 cm): De: R$ 139,90 Por: R$ 90,00

Tábua (25 x 43 cm) personalizada: De: R$ 159,90 Por: R$ 119,90

Abridor: De: R$ 54,90 Por: R$ 39,90

Faca inox imperial: De: R$ 109,90 Por: R$ 67,20

ÓTICAS DINIZ

Carrera – 1172098: De: R$ 860,00 Por: R$ 399,00

Atitude – 1175660: De: R$ 269,00 Por: R$ 129,00

Ray-ban – 1143121: De: R$ 733,00 Por: R$ 580,00

Polaroid– 1170003: De: R$ 272,00 Por: R$ 99,00

Max&Co – 117462: De: R$ 611,00 Por: R$ 399,00

Ray-ban – 10322122: De: R$ 808,00 Por: R$ 560,00

Tommy Hilfiger – 1142742: De: R$ 530,00 Por: R$ 399,00

Tommy Hilfiger – 1165369: De: R$ 720,00 Por: R$ 249,00

Tom Ford – 1168766: De: R$ 2.370,00 Por: R$ 948,00

Chloe – 1169043: De: R$ 1.913,00 Por: R$ 766,00

ZEFFA

Vestido florido: De: R$ 299,90 Por: R$ 188,90

Vestido listrado: De: R$ 179,90 Por: R$ 113,33

Vestido branco manga 3/4: De: R$ 269,90 Por: R$ 170,03

Vestido: De: R$ 249,90 Por: R$ 157,43

Blusa estampada: De: R$ 139,90 Por: R$ 88,13

Vestido estampa: De: R$ 289,90 Por: R$ 182,63