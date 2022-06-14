Da gruta à festa de Corpus Christi: veja as 7 maravilhas de Castelo

Maravilhas de Castelo Crédito: Montagem A Gazeta

Em meio às serras do Sul do Espírito Santo , encontramos Castelo , cidade que tem diversos atrativos. De gruta a santuário, são sete maravilhas eleitas pela população e que proporcionam variadas opções de turismo e lazer.

O município de população estimada em mais de 37 mil habitantes tem atrativos ligados à religião, à culinária e ao meio rural. Na avaliação do secretário de Turismo do município, Giani Marcio de Oliveira Coradini, são muitos os locais que merecem uma visita dos capixabas e de quem vem de fora.

"É impressionante nosso potencial turístico. Esses sete pontos representam alguns dos destinos que temos aqui. Além disso, temos festas religiosas, a gastronomia, como o nosso torresmo prensado e o pé de moleque de macadâmia" Giani Marcio de Oliveira Coradini - Secretário de Turismo

Pé na estrada e bora conhecer as sete maravilhas de Castelo. Descubra abaixo quais são.

1 - CACHOEIRA DO PEDREGULHO (DO FURLAN)

A primeira maravilha de Castelo é uma beleza natural. Localizada a 21 km da sede do município, a cachoeira tem uma enorme queda d'água e proporciona aos visitantes lazer e contato com a natureza. Desde janeiro de 2022, a família Furlan, responsável pela propriedade, trabalha com um novo tipo de atendimento, oferecendo o local para camping e eventos. Para mais informações, entre em contato pelo número (28) 99962-1450 ou no e-mail [email protected]

Cachoeira do Furlan, em Castelo, Sul do ES

2 - CASARÃO DA FAZENDA DO CENTRO

O espaço é símbolo da época do auge do café no município. Foi fundado em 1845 e recebeu o nome de Fazenda do Centro devido à posição geográfica, ponto de encontro entre fazendeiros da região naquele período. O espaço fica aberto para visitação de terça a sábado, das 9h às 16h, e aos domingos, das 10h às 16h, e está a 8 km da sede. Mais informações podem ser obtidas pelo número (28) 99912-0049 ou com o Instituo Frei Manoel Simon: (28) 99981-3552 / (28) 3542-0394.

Casarão da Fazenda do Centro, em Castelo, Sul do ES

3 - FESTA DE CORPUS CHRISTI

A festa é um marco da cidade e reúne moradores e turistas na confecção dos tradicionais tapetes feitos nas ruas do Centro da cidade. A celebração ocorre todos os anos, no feriado de Corpus Christi. Nos últimos dois, por conta da pandemia de Covid-19, a organização do evento cancelou a realização dos tapetes, mas manteve a programação religiosa do evento. Além da tradição das missas e dos belos tapetes, o turista ainda pode aproveitar para comprar produtos variados nas centenas de tendas de barraqueiros que vêm com produtos de diferentes partes do país. Em 2022, a organização do evento afirmou que a festa está mantida

Festa de Corpus Christi, em Castelo, Sul do ES

4 - GRUTA DO LIMOEIRO

Além de ser uma fonte importante para estudos sobre a pré-história no Espírito Santo, o local recebe turistas curiosos em saber o que há dentro da gruta. Em seu interior, é possível encontrar formações rochosas variadas, como estalactites, estalagmites e travertinos. O atendimento aos turistas ocorre no Centro de Visitantes, de terça-feira a domingo, das 9h às 16h. Mais informações pelo número (28) 99986-1542.

Gruta do Limoeiro, em Castelo, Sul do Espírito Santo

5 - PARQUE ESTADUAL DO FORNO GRANDE

O pico está a 3,5 mil metros de altitude e é considerado o segundo ponto mais alto do Espírito Santo. De um lado, pode ser visto o Pico da Bandeira e de outro é possível ver até mesmo o mar e cidades litorâneas. O parque é gerido pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema). A entrada do parque fica na estrada rural s/n., distrito de Forno Grande, e está aberta das 8h às 17h. O melhor caminho de acesso ao parque é pela BR 262, sentido Caxixe Alto. O acesso à trilha funciona das 8h às 14h. São duas trilhas: a do Mirante, que é livre, e a do Cume, que é necessário o agendamento pelo e-mail: [email protected]

Parque Estadual do Forno Grande, em Castelo, Sul do ES

6 - IGREJA MATRIZ

Está no Centro da cidade e chama a atenção pela arquitetura, com suas duas grandes torres e os sons do sino que avisam os horários das missas. Apresenta pinturas sacras em todo seu interior e vitrais belíssimos. Para mais informações: (28) 3542-1144.

Igreja Matriz, em Castelo, Sul do ES

7 - SANTUÁRIO DE ARACUÍ

Erguido em homenagem à Nossa Senhora Imaculada Esposa do Divino Espírito Santo, o local é um ponto de peregrinação e fé. Segundo estimativas da prefeitura, mais de três mil visitantes passam pelo santuário mensalmente, mas o movimento maior ocorre no dia 13 de maio, quando é comemorado o Dia de Nossa Senhora de Fátima. No espaço é possível encontrar vários monumentos feitos de mármore, remetendo a símbolos religiosos. Há ainda um tablado de madeira com a imagem de Nossa Senhora, onde teria acontecido o milagre da aparição da Virgem Maria, segundo a tradição local.

Santuário de Aracuí, em Castelo, Sul do ES

Agora que você já conhece as sete maravilhas de Castelo, é só marcar uma visita nos pontos e aproveitar as belezas do município. Veja abaixo a localização de cada um dos locais.

Mapa turístico de Castelo Crédito: Prefeitura de Castelo