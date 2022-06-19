Incêndio em vegetação assusta moradores de Castelo; veja imagens

Um incêndio de grandes proporções deixou moradores de alguns bairros de Castelo, no Sul do Estado, assustados. Casas não chegaram a ser atingidas pelo fogo, mas as chamas foram vistas de diversos locais. O incêndio começou durante a tarde de sábado e só foi totalmente combatido durante a madrugada deste domingo (19).
A estudante Eliana Tomazini mora no bairro Vila Barbosa e ficou impressionada. A fumaça invadiu casas. “Estava vindo de Cachoeiro de Itapemirim, às 18h, e já estava queimando. Dava pra ver de longe e sentir a fumaça. Fechamos a janela do apartamento", disse.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram feitas solicitações dos bairros Volta Redonda, Vila Barbosa, Morro da Exposição e outros. A ocorrência foi atendida pela equipe de Castelo, com o apoio de cinco carros-pipa da Defesa Civil.
Ainda segundo os Bombeiros, a equipe chegou ao local por volta das 18h. O combate se estendeu até às 3h da madrugada deste domingo com atendimento posterior em alguns pontos isolados.