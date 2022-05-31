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ES 166

Caminhão tomba e motorista fica ferido em acidente em Castelo

Motorista relatou à PM que, ao fazer uma curva, se deparou com um veículo na contramão. Ao tentar desviar, a carga tombou às margens da via, junto com o caminhão

Publicado em 31 de Maio de 2022 às 17:31

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

31 mai 2022 às 17:31
Um caminhão tombou na tarde desta terça-feira (31), na Rodovia Pedro Cola (ES 166), em Castelo, no Sul do Estado. O motorista do veículo ficou ferido e foi encaminhado para um hospital.
Caminhão tomba e motorista fica ferido em Castelo
A carga do caminhão ficou tombada na Rodovia Pedro Cola, em Castelo Crédito: Redes sociais
De acordo com o Destacamento de Polícia Militar (DPM) de Castelo, o acidente ocorreu quando o caminhão estava descendo a serra que liga Castelo a Venda Nova do Imigrante.
Polícia Militar informou que, no local, o motorista do caminhão relatou que, ao fazer uma curva, se deparou com um veículo na contramão, seguindo na direção dele. Ao tentar desviar, a carga tombou às margens da via, junto com o caminhão.
Segundo a PM, o motorista ficou ferido e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para um hospital da região. A empresa responsável pelo caminhão providenciou o guincho para retirar o veículo do local.

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