Caminhão tomba e motorista fica ferido em acidente em Castelo

Um caminhão tombou na tarde desta terça-feira (31), na Rodovia Pedro Cola (ES 166), em Castelo, no Sul do Estado. O motorista do veículo ficou ferido e foi encaminhado para um hospital.
De acordo com o Destacamento de Polícia Militar (DPM) de Castelo, o acidente ocorreu quando o caminhão estava descendo a serra que liga Castelo a Venda Nova do Imigrante.
A Polícia Militar informou que, no local, o motorista do caminhão relatou que, ao fazer uma curva, se deparou com um veículo na contramão, seguindo na direção dele. Ao tentar desviar, a carga tombou às margens da via, junto com o caminhão.
Segundo a PM, o motorista ficou ferido e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para um hospital da região. A empresa responsável pelo caminhão providenciou o guincho para retirar o veículo do local.