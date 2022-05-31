Vídeo: poste cai sobre ônibus após acidente em terminal de Cariacica

Um poste caiu sobre um ônibus dentro do Terminal de Itacibá, em Cariacica, após ser atingido por outro veículo na tarde desta terça-feira (31). Imagens enviadas à reportagem de A Gazeta mostram que parte do teto, na parte da frente do coletivo, foi danificada com o impacto. A estrutura de concreto caiu e ficou pendurada no veículo do Sistema Transcol.
Demandada pela reportagem sobre o ocorrido, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) explicou que um ônibus bateu no poste após realizar uma manobra irregular, e o poste atingiu outro veículo, que estava estacionado. No momento da batida, não havia ninguém a bordo do coletivo atingido.
Ainda segundo a Ceturb-ES, o consórcio operador foi notificado para providenciar a retirada do poste danificado e realizar a instalação de um novo no local.