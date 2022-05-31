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Vídeo: poste cai sobre ônibus após acidente em terminal de Cariacica

Estrutura de concreto foi atingida por um ônibus durante uma manobra e caiu sobre a parte da frente do teto de outro coletivo do Sistema Transcol, ficando pendurada

Publicado em 31 de Maio de 2022 às 16:27

Ludson Nobre

Ludson Nobre

Publicado em 

31 mai 2022 às 16:27
Um poste caiu sobre um ônibus dentro do Terminal de Itacibá, em Cariacica, após ser atingido por outro veículo na tarde desta terça-feira (31). Imagens enviadas à reportagem de A Gazeta mostram que parte do teto, na parte da frente do coletivo, foi danificada com o impacto. A estrutura de concreto caiu e ficou pendurada no veículo do Sistema Transcol.
Demandada pela reportagem sobre o ocorrido, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) explicou que um ônibus bateu no poste após realizar uma manobra irregular, e o poste atingiu outro veículo, que estava estacionado. No momento da batida, não havia ninguém a bordo do coletivo atingido. 
Ainda segundo a Ceturb-ES, o consórcio operador foi notificado para providenciar a retirada do poste danificado e realizar a instalação de um novo no local. 

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