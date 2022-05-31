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Faixa interditada

BR 101 fica parcialmente interditada após atropelamento com morte na Serra

Segundo a Eco101, concessionária que administra a via, uma faixa da rodovia, na altura do quilômetro 274, ficou interditada durante cerca de 1h40 na manhã desta terça (31)

Publicado em 31 de Maio de 2022 às 13:11

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

31 mai 2022 às 13:11
Trecho da BR 101 na Serra: novo eixo econômico após inauguração do Contorno do Mestre Álvaro
Trecho da BR 101, na Serra Crédito: AP@Everton Nunes
Uma pessoa morreu atropelada na altura do quilômetro 274, na BR 101, na Serra. Segundo a Eco101, concessionária que administra a via, o acidente aconteceu por volta das 10h15 desta terça-feira (31) e uma faixa da rodovia no sentido Norte foi interditada, tendo sido liberada às 11h55. A Polícia Rodoviária Federal informou que o motorista fugiu sem prestar socorro.
De acordo com a concessionária, foram acionados ambulância e guincho da Eco101 para atender a ocorrência. Equipes da Polícia Rodoviária Federal e do Departamento Médico Legal (DML)também estiveram no local. O nome da vítima não foi divulgado.

Atualização

31/05/2022 - 2:15
Após a publicação da matéria, a PRF complementou a informação sobre acidente, informando que o motorista que atropelou a vítima fugiu sem prestar socorro. O texto foi atualizado.

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