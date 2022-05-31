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Vidraças quebradas

Ex-aluno invade escola e acaba preso em Aracruz

Em relato à PM, o rapaz de 18 anos disse que passava por problemas pessoais e que “queria extravasar de alguma forma"; prefeitura informou que ele já estudou no local

Publicado em 31 de Maio de 2022 às 11:46

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

31 mai 2022 às 11:46
Fachada da escola que ficou danificada após invasão de jovem em Aracruz
Fachada da escola que ficou danificada após invasão de jovem em Aracruz Crédito: Paula Brazão
Um jovem, identificado como Kauan Silva Veloso, de 18 anos, invadiu na manhã desta terça-feira (31) a Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Placidino Passos, no bairro Polivalente, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Ele estava com um bloco de concreto na mão e confessou para a Polícia Militar que entrou para danificar a escola. Policiais constataram que três janelas de vidro estavam quebradas. Segundo a Prefeitura de Aracruz, o jovem é um ex-aluno da unidade
Quando a PM chegou ao local, o jovem relatou que estava passando por problemas pessoais e que “queria extravasar de alguma forma”. Para entrar na escola, ele pulou o muro, onde pegou o bloco e atirou contra as vidraças. O rapaz foi detido pela polícia e encaminhado até a Delegacia Regional de Aracruz.
Vidraças quebradas em escola de Aracruz após invasão
Vidraças quebradas em escola de Aracruz após invasão Crédito: Paula Brazão
De acordo com a apuração da repórter Paula Brazão, da TV Gazeta Norte, o ex-aluno foi autuado em flagrante por dano ao patrimônio público e encaminhado ao presídio de Aracruz. A pena prevista para esse tipo de crime é de seis meses a três anos de detenção, se ele for condenado.
Vidraças quebradas em escola de Aracruz após invasão
Vidraças quebradas em escola de Aracruz após invasão Crédito: Paula Brazão

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