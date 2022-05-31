Ex-aluno invade escola e acaba preso em Aracruz

Fachada da escola que ficou danificada após invasão de jovem em Aracruz Crédito: Paula Brazão

Um jovem, identificado como Kauan Silva Veloso, de 18 anos, invadiu na manhã desta terça-feira (31) a Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Placidino Passos, no bairro Polivalente, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Ele estava com um bloco de concreto na mão e confessou para a Polícia Militar que entrou para danificar a escola. Policiais constataram que três janelas de vidro estavam quebradas. Segundo a Prefeitura de Aracruz, o jovem é um ex-aluno da unidade

Quando a PM chegou ao local, o jovem relatou que estava passando por problemas pessoais e que “queria extravasar de alguma forma”. Para entrar na escola, ele pulou o muro, onde pegou o bloco e atirou contra as vidraças. O rapaz foi detido pela polícia e encaminhado até a Delegacia Regional de Aracruz.

Vidraças quebradas em escola de Aracruz após invasão Crédito: Paula Brazão

De acordo com a apuração da repórter Paula Brazão, da TV Gazeta Norte, o ex-aluno foi autuado em flagrante por dano ao patrimônio público e encaminhado ao presídio de Aracruz. A pena prevista para esse tipo de crime é de seis meses a três anos de detenção, se ele for condenado.