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Dentro de ônibus

Suspeito de furtar 19 motos em dois meses em Aracruz é preso

O homem foi preso em um cerco da PRF, em Linhares, quando tentava fugir para a Bahia. Segundo a polícia, ele adulterava os veículos e fazia a revenda

Publicado em 10 de Maio de 2022 às 08:53

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

10 mai 2022 às 08:53
Homem preso por furtos de moto em Aracruz
Homem preso por furtos de moto em Aracruz Crédito: Divulgação/PCES
Um homem suspeito de furtar 19 motos nos últimos dois meses foi preso na noite desta segunda-feira (9), em Linhares, no Norte do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Civil, os crimes aconteceram em Aracruz. As investigações apontaram que o suspeito estava tentando fugir para a Bahia. Ele foi preso dentro de um ônibus após um cerco feito pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).
A Polícia Civil informou que o homem atuava na região central de Aracruz. Ele tinha conhecimento sobre mecânica de motocicletas e furtava veículos que estavam estacionados. Eram principalmente motos de 150 e de 50 cilindradas. O homem também é suspeito de efetuar um roubo em um salão de beleza.
Segundo a polícia, o indivíduo adulterava os veículos e fazia a revenda. Ele já havia sido preso anteriormente, mas foi solto. Três motos foram recuperadas naquele momento. 
*Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte

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