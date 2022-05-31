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Sem feridos

Vídeo: ônibus pega fogo na Unidade de Tubarão, em Vitória

O incêndio ocorreu na tarde desta terça-feira (31) e atingiu um ônibus de uma empresa contratada pela Vale na Unidade de Tubarão, na Capital

Publicado em 31 de Maio de 2022 às 13:46

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

31 mai 2022 às 13:46
Um ônibus pegou fogo na tarde desta terça-feira (31), na Unidade de Tubarão, em Vitória. O fogo consumiu todo o veículo e as chamas puderam ser vistas de longe. Segundo a Vale, o veículo é de uma empresa contratada. Em nota, a companhia informou que não houve feridos e as causas do incêndio serão investigadas. 
"Nesta terça-feira foi registrado um incêndio em um ônibus que presta serviço a empresa contratada na Unidade Tubarão. Não houve vítimas. A brigada de incêndio foi imediatamente acionada para combater o fogo. As causas serão apuradas", destacou a Vale. 

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