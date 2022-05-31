Vídeo: ônibus pega fogo na Unidade de Tubarão, em Vitória

Um ônibus pegou fogo na tarde desta terça-feira (31), na Unidade de Tubarão, em Vitória. O fogo consumiu todo o veículo e as chamas puderam ser vistas de longe. Segundo a Vale, o veículo é de uma empresa contratada. Em nota, a companhia informou que não houve feridos e as causas do incêndio serão investigadas.
"Nesta terça-feira foi registrado um incêndio em um ônibus que presta serviço a empresa contratada na Unidade Tubarão. Não houve vítimas. A brigada de incêndio foi imediatamente acionada para combater o fogo. As causas serão apuradas", destacou a Vale.