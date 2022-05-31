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Sorte em Vitória

Lotofácil: aposta feita em Vitória ganha mais de R$ 700 mil

Aposta feita na Lotérica "Pinte a Sorte" cravou os 15 números do concurso 2534; outras quatro apostas, duas na Bahia e outras duas em São Paulo, também acertaram as dezenas sorteadas nesta segunda (30)

Publicado em 31 de Maio de 2022 às 09:19

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

31 mai 2022 às 09:19
Apostas da Lotofácil
A Lotofácil saiu para um apostador de Vitória, que fez o jogo em uma casa lotérica na Mata da Praia Crédito: Divulgação
A sorte sorriu para um apostador de Vitória. No sorteio da noite dessa segunda-feira (30) da Lotofácil, uma aposta feita na Lotérica "Pinte a Sorte acertou os 15 números do concurso 2534 e embolsou R$ 718.802,08.
Além do ganhador da Capital capixaba, outras quatro apostas acertaram as dezenas sorteadas e também ganharam a mesma quantia. Os demais ganhadores são das cidades de Camaçari e Euclides da Cunha ,na Bahia, e Cerquilho e Santos, em São Paulo.
Os números sorteados foram 07, 08, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23 e 25.
Na Lotofácil, o apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Pode ainda deixar que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.
A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2,50. Os sorteios são realizados às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h.

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