Lotofácil: aposta feita em Vitória ganha mais de R$ 700 mil

A Lotofácil saiu para um apostador de Vitória, que fez o jogo em uma casa lotérica na Mata da Praia Crédito: Divulgação

718.802,08. A sorte sorriu para um apostador de Vitória . No sorteio da noite dessa segunda-feira (30) da Lotofácil, uma aposta feita na Lotérica "Pinte a Sorte acertou os 15 números do concurso 2534 e embolsou R$

Além do ganhador da Capital capixaba, outras quatro apostas acertaram as dezenas sorteadas e também ganharam a mesma quantia. Os demais ganhadores são das cidades de Camaçari e Euclides da Cunha ,na Bahia, e Cerquilho e Santos, em São Paulo.

Os números sorteados foram 07, 08, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23 e 25.

Na Lotofácil, o apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Pode ainda deixar que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.