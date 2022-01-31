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Aposta de Fundão acerta 15 números e leva R$ 325 mil na Lotofácil

Prêmio de mais de R$ 1,3 milhão foi dividido com outras três apostas, que também acertaram as 15 dezenas sorteadas no sábado (29)

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 09:09

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

31 jan 2022 às 09:09
Lotofácil
Apostador de Fundão ganhou R$ 325 mil na Lotofácil Crédito: Reprodução
Um apostador de Fundão acertou os 15 números do concurso 2435 da Lotofácil, realizado no sábado (29) e faturou R$ 325.300,64. O valor total do prêmio foi de R$ 1,3 milhão, mas outras quatro pessoas também acertaram as dezenas e o montante foi dividido.
As outras três apostas vencedoras foram feitas em Salvador, capital da Bahia, Santo Angelo, que fica no Rio Grande do Sul e Promissão, cidade de São Paulo.
As dezenas sorteadas foram 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21 22. Outras 313 apostas acertaram 14 números e levaram para casa o valor de R$ 1.245,24.
Na Lotofácil, o apostador pode marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2,50. Já os sorteios são realizados às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h.

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