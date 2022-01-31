Aposta de Fundão acerta 15 números e leva R$ 325 mil na Lotofácil

Apostador de Fundão ganhou R$ 325 mil na Lotofácil Crédito: Reprodução

2435 da Lotofácil, realizado no sábado (29) e faturou R$ 325.300,64. O valor total do prêmio foi de R$ 1,3 milhão, mas outras quatro pessoas também acertaram as dezenas e o montante foi dividido. Um apostador de Fundão acertou os 15 números do concursoda Lotofácil, realizado no sábado (29) e faturou. O valor total do prêmio foi de R$ 1,3 milhão, mas outras quatro pessoas também acertaram as dezenas e o montante foi dividido.

As outras três apostas vencedoras foram feitas em Salvador, capital da Bahia, Santo Angelo, que fica no Rio Grande do Sul e Promissão, cidade de São Paulo.

As dezenas sorteadas foram 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21 22. Outras 313 apostas acertaram 14 números e levaram para casa o valor de R$ 1.245,24.