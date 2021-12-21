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Natal com bolso cheio

Aposta feita na Serra ganha R$ 370 mil na Lotofácil

Sortudo ou sortuda marcou o bilhete em uma lotérica do bairro Laranjeiras. Concurso foi sorteado na noite desta segunda-feira (20)

Publicado em 21 de Dezembro de 2021 às 08:30

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

21 dez 2021 às 08:30
Apostas da Lotofácil
Apostador de Laranjeiras, na Serra, levou R$ 370 mil em aposta da Lotofácil Crédito: Divulgação
Uma das tradições para a virada do ano diz que usar amarelo significa atrair dinheiro, riquezas e prosperidade para o novo período que se inicia no dia 1º de janeiro. Um morador ou moradora da Serra deve ter usado roupas amarelas durante todo o mês de dezembro e a recompensa veio mais cedo, porque acertou 15 números do concurso 2402 da Lotofácil e faturou a bagatela de R$ 370.337,82.
Os números sorteados nesta segunda-feira (20) foram 01, 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 13, 14, 18, 20, 23 e 25. Além da aposta feita no bairro Laranjeiras, outros dois felizardos acertaram as 15 dezenas e terão um fim de ano de bolso cheio. Os dois premiados são de Carazinho, no Rio Grande do Sul e Cachoeira Paulista, em São Paulo.
E teve mais gente garantindo um trocado para conseguir comprar o peru de Natal da família sem fazer contas. 321 apostadores acertaram 14 números e ganharam R$ 1.036,73.
Na Lotofácil, o apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2,50. Já os sorteios são realizados às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h.

OUTROS GANHADORES RECENTES NO ES

Parece que a sorte anda pairando pelo Espírito Santo, afinal, em um mês, foi o terceiro ganhador da Lotofácil capixaba. No dia 29 de novembro, um morador de Afonso Cláudio, região Serrana do Estado, acertou os 15 números do concurso 2384 e faturou R$ 21.966,33.
Já no último dia 14, um apostador de Guarapari acertou sozinho as 15 dezenas do concurso 2397 da Lotofácil e faturou o volumoso prêmio de R$ 1.370.748,46

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