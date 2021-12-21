Aposta feita na Serra ganha R$ 370 mil na Lotofácil

Apostador de Laranjeiras, na Serra, levou R$ 370 mil em aposta da Lotofácil Crédito: Divulgação

2402 da Lotofácil e faturou a bagatela de R$ 370.337,82. Uma das tradições para a virada do ano diz que usar amarelo significa atrair dinheiro, riquezas e prosperidade para o novo período que se inicia no dia 1º de janeiro. Um morador ou moradora da Serra deve ter usado roupas amarelas durante todo o mês de dezembro e a recompensa veio mais cedo, porque acertou 15 números do concursoda Lotofácil e faturou a bagatela de

Os números sorteados nesta segunda-feira (20) foram 01, 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 13, 14, 18, 20, 23 e 25. Além da aposta feita no bairro Laranjeiras, outros dois felizardos acertaram as 15 dezenas e terão um fim de ano de bolso cheio. Os dois premiados são de Carazinho, no Rio Grande do Sul e Cachoeira Paulista, em São Paulo.

E teve mais gente garantindo um trocado para conseguir comprar o peru de Natal da família sem fazer contas. 321 apostadores acertaram 14 números e ganharam R$ 1.036,73.

Na Lotofácil, o apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2,50. Já os sorteios são realizados às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h.

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