Lotofácil: aposta de Guarapari leva mais de R$ 1,3 milhão

Lotafacil: aposta de Guarapari leva mais de R$ 1,3 milhão
Uma aposta feita em Guarapari, na Região Metropolitana, vai fazer algum sortudo ou sortuda terminar o ano com o bolso cheio. Apenas uma pessoa acertou quinze números (02 - 04 - 06 - 07 - 09 - 10 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 20 - 21 - 22 - 25) no concurso 2397 da Lotofácil, sorteado nesta terça-feira (14), e faturou R$ 1.370.748,46.
A cifra milionária vai ficar só com a aposta feita na lotérica Guara-Sorte, no Centro do município capixaba, mas outros apostadores não sairão sem nada.
- 272 pessoas acertaram 14 números e faturaram R$ 1.509,53;
- 8.977 acertaram 13 números e vão ganhar um total de R$ 25,00;
- 102.720 apostas tiveram 12 acertos e vão levar R$ 10,00 aos apostadores;
- Outras 558.825 pessoas acertaram 11 números e vão ficar com R$ 5,00 cada.
OUTRAS APOSTAS
Nos últimos meses, a sorte também passou por outros municípios capixabas. No dia 30 de novembro, um apostador de Afonso Cláudio, Região Serrana do Estado, levou R$ R$ 21.966,33. No dia 11 foi a vez de um sortudo de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul, levar R$ 1.395.373,49. Em setembro, uma pessoa de Nova Venécia, no Noroeste, ganhou R$ 232.657,46.