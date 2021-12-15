Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Novo milionário

Lotofácil: aposta de Guarapari leva mais de R$ 1,3 milhão

A aposta, feita na lotérica Guara-Sorte, no Centro do município capixaba, ganhou R$ 1.370.748,46 no sorteio desta terça-feira (14)
Vinicius Zagoto

15 dez 2021 às 07:10

Publicado em 15 de Dezembro de 2021 às 07:10

Aposta foi feita na lotérica Guara-Sorte, em Guarapari Crédito: Reprodução/GoogleStreetView
Uma aposta feita em Guarapari, na Região Metropolitana, vai fazer algum sortudo ou sortuda terminar o ano com o bolso cheio. Apenas uma pessoa acertou quinze números (02 - 04 - 06 - 07 - 09 - 10 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 20 - 21 - 22 - 25) no concurso 2397 da Lotofácil, sorteado nesta terça-feira (14), e faturou R$ 1.370.748,46. 
A cifra milionária vai ficar só com a aposta feita na lotérica Guara-Sorte, no Centro do município capixaba, mas outros apostadores não sairão sem nada. 
  • 272 pessoas acertaram 14 números e faturaram R$ 1.509,53;
  • 8.977 acertaram 13 números e vão ganhar um total de R$ 25,00; 
  • 102.720 apostas tiveram 12 acertos e vão levar R$ 10,00 aos apostadores; 
  • Outras 558.825 pessoas acertaram 11 números e vão ficar com R$ 5,00 cada.

OUTRAS APOSTAS

Nos últimos meses, a sorte também passou por outros municípios capixabas. No dia 30 de novembro, um apostador de Afonso Cláudio, Região Serrana do Estado, levou R$ R$ 21.966,33. No dia 11 foi a vez de um sortudo de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul, levar R$ 1.395.373,49. Em setembro, uma pessoa de Nova Venécia, no Noroeste, ganhou R$ 232.657,46.

Veja Também

Aposta feita em Afonso Cláudio, no ES, acerta as 15 dezenas da Lotofácil

Aposta feita em Cachoeiro leva quase R$ 1,4 milhão na Lotofácil

R$ 2,7 milhões: aposta da Lotofácil que saiu para o ES é de bolão em Nova Venécia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Guarapari Lotofácil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Petróleo despenca após anúncio de cessar-fogo entre EUA e Irã: como isso afeta o Brasil
Imagem de destaque
Acidente na Vila Rubim congestiona trânsito em Cariacica e Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados