Duas apostas do ES ganham, cada uma, quase R$ 500 mil na Lotofácil

Duas apostas feitas no ES acertaram os 15 números sorteados na Lotofácil nesta quinta (13) e faturaram quase R$ 500 mil cada

Além dos dois sortudos, outras oito apostas realizadas no Espírito Santo acertaram 14 números do mesmo concurso, e cada uma delas receberá o valor de R$ 1.601,03 - três na Serra, duas em Vila Velha, uma em Vitória, uma em Marataízes e outra em Guarapari.