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Sorte grande

Duas apostas do ES ganham, cada uma, quase R$ 500 mil na Lotofácil

Os ganhadores realizaram a "fezinha" nas cidades de Colatina e Nova Venécia. Além deles, uma aposta de São Paulo também acertou os 15 números
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

14 jan 2022 às 12:12

Publicado em 14 de Janeiro de 2022 às 12:12

Lotofácil
Duas apostas feitas no ES acertaram os 15 números sorteados na Lotofácil nesta quinta (13) e faturaram quase R$ 500 mil cada Crédito: Divulgação/Loteria Federal
Duas apostas do ES ganham, cada uma, quase R$ 500 mil na Lotofácil
O ano começou com a sorte pairando sobre o Espírito Santo. Se não para o repórter ou para você que lê esta reportagem, ela sorriu a dois apostadores da região Noroeste do Estado, que acertaram os 15 números do concurso 2421 da Lotofácil, realizado na noite desta quinta-feira (13), em São Paulo.
O prêmio? Cada um dos acertadores receberá a quantia exata de R$ 484.612,23. Segundo a Caixa, as apostas simples foram realizadas em Colatina e Nova Venécia. Além dos ganhadores capixabas, uma aposta de Ribeirão Preto, em São Paulo, também cravou o sorteio e levou para casa o mesmo valor - o prêmio total do concurso foi de R$ 1,5 milhão.
Números sorteados foram: 03, 04, 05, 06, 07, 10, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22 e 24.

NO QUASE

Além dos dois sortudos, outras oito apostas realizadas no Espírito Santo acertaram 14 números do mesmo concurso, e cada uma delas receberá o valor de R$ 1.601,03 - três na Serra, duas em Vila Velha, uma em Vitória, uma em Marataízes e outra em Guarapari.
Na Lotofácil, o apostador pode marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2,50. Já os sorteios são realizados às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h.

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