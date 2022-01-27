Aposta de Vitória acerta 15 números e leva R$ 3,2 milhões na Lotofácil

A cidade de Vitória tem um novo milionário! Uma aposta da Lotofácil feita na Capital do Espírito Santo acertou sozinha os 15 números e o ganhador levou para casa a bolada de R$ 3.292.653,04 no concurso 2432, realizado nesta quarta-feira (26).
As dezenas sorteadas foram 03, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 25. A aposta foi feita na Lotérica Enseada, que fica no bairro Enseada do Suá. Conforme a Caixa Econômica Federal, outras 324 apostas acertaram 14 dezenas e ganharam R$ 1.834,36.
Na Lotofácil, o apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2,50. Já os sorteios são realizados às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h.