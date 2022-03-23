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"Quartou" com grana extra

Aposta feita em Vila Velha fatura quase R$ 1 milhão na Lotofácil

O acertador cravou os 15 números do sorteio realizado nesta terça-feira (22) e embolsou a quantia R$ 865.568,35. A "fezinha" foi feita em uma casa lotérica de Terra Vermelha; outras 3 apostas também foram ganhadoras
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

23 mar 2022 às 11:47

Publicado em 23 de Março de 2022 às 11:47

Lotofácil
O prêmio máximo da Lotofácil saiu novamente para o ES, desta vez para uma aposta de Vila Velha Crédito: Divulgação/Caixa
A quarta-feira (23) começou com motivos a mais para sorrir na vida de um sortudo de Vila Velha, na Grande Vitória. Uma aposta feita na Lotérica E Shows Loterias, em Terra Vermelha, foi uma das quatro que acertaram os 15 números do concurso 2477 da Lotofácil. Desta forma, cada uma delas embolsará a quantia de R$ 865.568,35. O sorteio foi realizado na noite anterior, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

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Os números sorteados foram 01,02, 03, 05, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 20 e 24. As outras apostas ganhadoras, além da capixaba, foram nas cidades de Fortaleza (CE), Rio de Janeiro (RJ) e Guarulhos (SP).
O próximo sorteio (2480) ocorre na noite desta quarta-feira (23) e o acumulado para o prêmio ultrapassa o valor de R$ 1,7 milhão.
Para jogar, é preciso marcar entre 15 a 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura o prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números (prêmio máximo). O valor da aposta mínima é de R$ 2,50.
Aposta feita em Vila Velha fatura quase 1 milhão na Lotofácil

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