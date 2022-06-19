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Região Noroeste

Homem é morto por ex-companheiro da esposa em São Domingos do Norte

O homicídio ocorreu na frente da mulher, em um dos trechos da avenida Honório Fraga; vítima levou quatro tiros

Publicado em 19 de Junho de 2022 às 15:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jun 2022 às 15:49
Polícia Militar no bairro Jardim da Penha.
Testemunhas afirmaram à Polícia Militar que o autor do assassinato teria ido ao centro da cidade para comprar almoço e acabou encontrando o casal. Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem, identificado como Ednaldo Oliveira Barbosa, de 35 anos, foi morto pelo ex-companheiro da esposa na manhã deste domingo (19), em São Domingos do Norte, região Noroeste do Estado. Segundo a Polícia Militar (PM), o homicídio ocorreu na frente da mulher, em um dos trechos da avenida Honório Fraga. 
Testemunhas afirmaram à PM que o autor do assassinato teria ido ao centro da cidade para comprar almoço. No local, encontrou Ednaldo e a sua ex-companheira, foi em direção aos dois e efetuou os disparos. 
Para tentar fugir, Ednaldo entrou em um bar da região. Ao todo, ele levou quatro tiros, incluindo um no tórax. A vítima foi socorrida ao Pronto Atendimento Municipal, mas não resistiu aos ferimentos.
Nenhum suspeito foi localizado no momento do fato. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação. 
Na tarde desta segunda-feira (20), o delegado Rafael Caliman, responsável pela investigação do caso, informou para a reportagem que o suspeito já foi identificado. Segundo ele, a defesa afirmou que o suspeito deve se apresentar nesta terça-feira (21) na delegacia para prestar esclarecimentos sobre o fato. O nome e idade do homem não foram divulgados.

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