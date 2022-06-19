Homem é morto por ex-companheiro da esposa em São Domingos do Norte

Testemunhas afirmaram à Polícia Militar que o autor do assassinato teria ido ao centro da cidade para comprar almoço e acabou encontrando o casal. Crédito: Carlos Alberto Silva

Um homem, identificado como Ednaldo Oliveira Barbosa, de 35 anos, foi morto pelo ex-companheiro da esposa na manhã deste domingo (19), em São Domingos do Norte, região Noroeste do Estado. Segundo a Polícia Militar (PM), o homicídio ocorreu na frente da mulher, em um dos trechos da avenida Honório Fraga.

Testemunhas afirmaram à PM que o autor do assassinato teria ido ao centro da cidade para comprar almoço. No local, encontrou Ednaldo e a sua ex-companheira, foi em direção aos dois e efetuou os disparos.

Para tentar fugir, Ednaldo entrou em um bar da região. Ao todo, ele levou quatro tiros, incluindo um no tórax. A vítima foi socorrida ao Pronto Atendimento Municipal, mas não resistiu aos ferimentos.

Nenhum suspeito foi localizado no momento do fato. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação.