Morre médico veterinário que atendia há mais de 30 anos no ES

Faleceu na madrugada deste sábado (18) o médico veterinário Antônio Carlos Cruz Franco, aos 61 anos. Ele atuava há mais de 30 anos atendendo pequenos animais, como cachorros e gatos, e era considerado uma referência na área no Espírito Santo

Franco era proprietário da JCM Veterinária, clínica localizada em Bento Ferreira, Vitória , e também foi presidente da Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais do Estado (Anclivepa-ES).

O Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-ES) publicou nas redes sociais sobre o falecimento de Franco, que é descrito como um "desbravador da medicina veterinária em pequenos animais" e um "mestre e referência para muitos veterinários, estudantes e recém-formados que tiveram o prazer de estagiar, aprender e conviver com ele".

"Foi um semeador de conhecimento técnico-científico através da Anclivepa-ES. Sua contribuição para a medicina veterinária foi enorme e de grande valia", destacou o CRMV-ES em nota de pesar.

Após 25 anos trabalhando ao lado de Franco, a médica veterinária Ludmila Gomes Fernandes o descreve como um mestre. Ela foi estagiária e, depois, anestesista na clínica dele. Além de colega de trabalho e amigo, para ela, Franco era uma referência.

"Sempre trabalhei junto com ele, então foi meu mestre. Ele era um excelente profissional, que amava a profissão. Dificilmente algum animal saia de uma consulta com ele sem o devido diagnóstico. Sempre será um grande personagem do nosso ramo no Espírito Santo", afirmou.

Amigo de décadas do veterinário, o biólogo João Luiz Gasparini conta que o falecimento de Franco pegou a todos de surpresa. "Foi uma notícia terrível, muito triste", disse. Ele conta que o veterinário tinha duas grandes paixões: os animais e as motos.

O veterinário Antônio Carlos Cruz Franco Crédito: João Luiz Gasparini

"Ele era um apaixonado por motos e um gênio da veterinária. Para mim ele era um mentalista, que vê o quadro e já prevê o que houve. Parecia ter sexto sentido. Era muito estudioso, pesquisador e inquieto. Um grande amigo que parte", destacou Gasparini.

"Já presenciei ele fazendo milagres para salvar animais. Ele tinha um dom de dar sempre um diagnóstico certeiro" João Luiz Gasparini - Biólogo e amigo

Já a médica veterinária Tatiana Sacchi, comentarista da CBN Vitória, afirmou que Franco elevou o nível da área no Estado, através da transmissão do seu conhecimento e dos inúmeros cursos e congressos que organizou.

"Ele foi e sempre será a pessoa querida, uma referência profissional que me acolheu quando cheguei no ES. Me ajudou a abrir as portas da profissão no Estado e fora dele, sempre me colocando à prova e me instigando a ser uma profissional melhor, transmitiu ensinamentos valiosos de profissão e de vida, ajudou a construir fortes vínculos profissionais e de amizade que perduram até hoje e me fez crescer muito como pessoa. Estou certa que esse foi o principal legado dele na vida e na carreira de toda uma geração de médicos-veterinários", disse.