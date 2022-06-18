Cadela encontra 4 kg de droga escondida em pé de banana, em Vila Velha

Policiais contaram com a ajuda da cadela Meg para encontrar as drogas Crédito: PMES / TV Gazeta

Uma cadela da Polícia Militar encontrou quatro quilos de droga em meio a pés de banana em um terreno baldio localizado em Vila Velha . A apreensão foi feita na noite de sexta-feira (17) no bairro Primeiro de Maio.

A cadela farejadora Meg localizou a cocaína escondida entre as bananeiras e dentro de um saco de trigo, segundo informações apuradas pela TV Gazeta.

De acordo com a Polícia Militar, como o local era de difícil acesso, dificilmente a droga teria sido encontrada sem a ajuda da cadela farejadora, que é treinada para isso.

"Chamou atenção por ser um local de difícil acesso. Possivelmente, se não tivesse o cão de faro aí, dificilmente seria localizado o material", disse o policial militar Ranieri Cardoso à TV Gazeta.

Policiais contaram com a ajuda da cadela Meg para encontrar as drogas Crédito: PMES / Priciele Venturini / TV Gazeta

A PM chegou ao local após receber uma denúncia anônima. Os policiais fizeram buscas na região, mas não conseguiram encontrar quem escondeu as drogas.

O material apreendido foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vila Velha.