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Faro aguçado

Cadela encontra 4 kg de droga escondida em pé de banana, em Vila Velha

Cadela farejadora da Polícia Militar, Meg localizou a cocaína escondida entre as bananeiras e dentro de um saco de trigo no bairro Primeiro de Maio

Publicado em 18 de Junho de 2022 às 17:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jun 2022 às 17:03
Policiais contaram com a ajuda da cadela Meg para encontrar as drogas
Policiais contaram com a ajuda da cadela Meg para encontrar as drogas Crédito: PMES / TV Gazeta
Uma cadela da Polícia Militar encontrou quatro quilos de droga em meio a pés de banana em um terreno baldio localizado em Vila Velha. A apreensão foi feita na noite de sexta-feira (17) no bairro Primeiro de Maio.
A cadela farejadora Meg localizou a cocaína escondida entre as bananeiras e dentro de um saco de trigo, segundo informações apuradas pela TV Gazeta.
De acordo com a Polícia Militar, como o local era de difícil acesso, dificilmente a droga teria sido encontrada sem a ajuda da cadela farejadora, que é treinada para isso.
"Chamou atenção por ser um local de difícil acesso. Possivelmente, se não tivesse o cão de faro aí, dificilmente seria localizado o material", disse o policial militar Ranieri Cardoso à TV Gazeta.
Policiais contaram com a ajuda da cadela Meg para encontrar as drogas
Policiais contaram com a ajuda da cadela Meg para encontrar as drogas Crédito: PMES / Priciele Venturini / TV Gazeta
A PM chegou ao local após receber uma denúncia anônima. Os policiais fizeram buscas na região, mas não conseguiram encontrar quem escondeu as drogas.
O material apreendido foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vila Velha.
* Com informações de Priciele Venturini, da TV Gazeta

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