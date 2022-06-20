Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
São Domingos do Norte

Vídeo mostra assassinato de homem pelo ex da esposa no ES

Segundo informações da PM, o autor do assassinato é ex-companheiro da esposa da vítima. Crime aconteceu no domingo (19), em uma via movimentada da cidade

Publicado em 20 de Junho de 2022 às 10:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jun 2022 às 10:43
Um vídeo mostra o momento em que um homem, identificado como Ednaldo Oliveira Barbosa, de 35 anos, foi morto pelo ex-companheiro da esposa. O crime aconteceu na manhã de domingo (19), em São Domingos do Norte, no Noroeste do Espírito Santo. O homicídio aconteceu na frente da mulher.
Pelas imagens, é possível observar que o local onde ocorreu o crime, em frente a um estabelecimento, na Avenida Honório Fraga, tinha movimentação de pessoas. Segundo informações da Polícia Militar, o autor do assassinato teria ido ao Centro da cidade para comprar o almoço e lá encontrou Ednaldo e a ex-companheira. Ele seguiu em direção aos dois e efetuou os disparos.
Para tentar fugir, Ednaldo entrou em um bar da região. Ele levou quatro tiros, incluindo um no tórax. Várias pessoas, que estavam no local, correram assustadas. Inclusive, um homem segurando uma criança. Depois, a vítima foi colocada por populares na carroceria de uma caminhonete para receber socorro.
Ednaldo foi encaminhado até o Pronto Atendimento Municipal, mas não resistiu aos ferimentos.
Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de São Domingos do Norte. Segundo a corporação, o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Na tarde desta segunda-feira, o delegado Rafael Caliman, responsável pela investigação, falou sobre o caso e disse que o suspeito já foi identificado. Segundo ele, a defesa afirmou que o suspeito deve se apresentar nesta terça-feira (21) na delegacia para prestar esclarecimentos sobre o fato. O nome e idade do suspeito não foram divulgados.

Veja Também

Zagueiro do Real Noroeste é detido após confusão em jogo da Série D no ES

Homem é morto por ex-companheiro da esposa em São Domingos do Norte

Homem leva golpes de canivete e fica gravemente ferido, em Castelo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil São Domingos do Norte Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como suas roupas velhas podem ir parar neste deserto no Chile
Imagem de destaque
Os homens que estão criticando as tendências de 'masculinidade' nas redes sociais
Câmara de Vereadores de Vitória
Vereadores de Vitória aprovam aumento de 20% no próprio tíquete-alimentação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados