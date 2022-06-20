Vídeo mostra assassinato de homem pelo ex da esposa no ES

Pelas imagens, é possível observar que o local onde ocorreu o crime, em frente a um estabelecimento, na Avenida Honório Fraga, tinha movimentação de pessoas. Segundo informações da Polícia Militar , o autor do assassinato teria ido ao Centro da cidade para comprar o almoço e lá encontrou Ednaldo e a ex-companheira. Ele seguiu em direção aos dois e efetuou os disparos.

Para tentar fugir, Ednaldo entrou em um bar da região. Ele levou quatro tiros, incluindo um no tórax. Várias pessoas, que estavam no local, correram assustadas. Inclusive, um homem segurando uma criança. Depois, a vítima foi colocada por populares na carroceria de uma caminhonete para receber socorro.

Ednaldo foi encaminhado até o Pronto Atendimento Municipal, mas não resistiu aos ferimentos.

Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de São Domingos do Norte. Segundo a corporação, o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.