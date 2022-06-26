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Funcionários encontram feto em sistema de esgoto em Linhares

Trabalhadores faziam manutenção da estação de esgoto localizada no bairro Movelar. A Polícia Civil investiga o caso.

Publicado em 26 de Junho de 2022 às 18:31

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

26 jun 2022 às 18:31
Dois funcionários do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) encontraram um feto na manhã deste domingo (26) quando faziam a manutenção da Estação de Tratamento de Esgoto Bruto, localizada no bairro Movelar, em Linhares, no Norte do Estado.
Funcionários encontram feto em um centro de tratamento de esgoto em Linhares
O feto foi encontrado na estação de tratamento de esgoto que fica no bairro Movelar, em Linhares Crédito: Paula Brazão
Polícia Militar (PM) foi acionada para atender a ocorrência.  O Saae explicou que o feto parou no gradeamento da rede coletora de esgoto. “Tão logo encontraram o feto, os funcionários acionaram a Polícia Militar ao local, que isolou a área e acionou a Polícia Civil, que cuida do caso", divulgou, em nota.

FETO É HUMANO

À jornalista Paula Brazão, da TV Gazeta, um policial do Serviço Médico Legal (SML) confirmou que o feto é humano e contou estar em avançado estado de decomposição. Além disso informou que tem, aproximadamente, 25 centímetros.
Segundo o policial, a análise do médico legista apontou que o feto teria cerca de três meses. Não foi possível identificar o sexo. O material biológico foi retirado e será enviado ao  laboratório para teste de DNA.
Funcionários encontram feto em um centro de tratamento de esgoto em Linhares
A ocorrência aconteceu no Centro de Tratamento de Esgoto do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) Crédito: Paula Brazão
A Polícia Civil informou que trata o caso como "encontro de cadáver". “O feto será encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado. A ocorrência está em andamento.”

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