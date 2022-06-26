Funcionários encontram feto em sistema de esgoto em Linhares

Dois funcionários do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) encontraram um feto na manhã deste domingo (26) quando faziam a manutenção da Estação de Tratamento de Esgoto Bruto, localizada no bairro Movelar, em Linhares , no Norte do Estado

O feto foi encontrado na estação de tratamento de esgoto que fica no bairro Movelar, em Linhares Crédito: Paula Brazão



Polícia Militar (PM) foi acionada para atender a ocorrência. O Saae explicou que o feto parou no gradeamento da rede coletora de esgoto. “Tão logo encontraram o feto, os funcionários acionaram a Polícia Militar ao local, que isolou a área e acionou a Polícia Civil, que cuida do caso", divulgou, em nota.

FETO É HUMANO

À jornalista Paula Brazão, da TV Gazeta, um policial do Serviço Médico Legal (SML) confirmou que o feto é humano e contou estar em avançado estado de decomposição. Além disso informou que tem, aproximadamente, 25 centímetros.

Segundo o policial, a análise do médico legista apontou que o feto teria cerca de três meses. Não foi possível identificar o sexo. O material biológico foi retirado e será enviado ao laboratório para teste de DNA.

A ocorrência aconteceu no Centro de Tratamento de Esgoto do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) Crédito: Paula Brazão