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Violência no Norte

Homem é encontrado morto com vários cortes pelo corpo em Linhares

Vítima apresentava ferimentos mais profundos no ombro e na cabeça. Arma utilizada não foi encontrada pela PM na ocorrência

Publicado em 17 de Junho de 2022 às 13:08

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

17 jun 2022 às 13:08
Um homem foi encontrado morto dentro de casa na noite de quinta-feira (16) na comunidade de Córrego Japira, zona rural de Linhares, no Norte do Espírito Santo. De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima identificada como Odair José Pilker apresentava cortes em várias partes do corpo e com maior profundidade no ombro e na cabeça. Ainda não se sabe qual arma foi utilizada no crime.
Quando os policiais chegaram ao local, o corpo estava deitado de bruços, sem sinais de vida. Segundo denúncias anônimas à polícia, no dia anterior, a vítima foi vista acompanhada de um homem. Os dois trabalhavam na mesma propriedade rural. Eles teriam tido um desentendimento em um bar e ambos saíram em uma mesma moto em direção à casa de Odair.
O homem é considerado suspeito no caso, segundo a PM. A arma utilizada no crime não foi encontrada.
16º Delegacia Regional de Linhares, que também abrange a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).
Crime é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares Crédito: Heber Tomaz
A reportagem de A Gazeta questionou à Polícia Civil sobre qual arma foi utilizada e também sobre o suspeito citado. Em nota, a instituição informou que a Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares investiga o crime. Até o momento, ninguém foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) do município, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico, que irá identificar a causa da morte.
A população pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. Todas as informações fornecidas são investigadas.

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