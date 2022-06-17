Homem é encontrado morto com vários cortes pelo corpo em Linhares

Um homem foi encontrado morto dentro de casa na noite de quinta-feira (16) na comunidade de Córrego Japira, zona rural de Linhares, no Norte do Espírito Santo. De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima identificada como Odair José Pilker apresentava cortes em várias partes do corpo e com maior profundidade no ombro e na cabeça. Ainda não se sabe qual arma foi utilizada no crime.
Quando os policiais chegaram ao local, o corpo estava deitado de bruços, sem sinais de vida. Segundo denúncias anônimas à polícia, no dia anterior, a vítima foi vista acompanhada de um homem. Os dois trabalhavam na mesma propriedade rural. Eles teriam tido um desentendimento em um bar e ambos saíram em uma mesma moto em direção à casa de Odair.
O homem é considerado suspeito no caso, segundo a PM. A arma utilizada no crime não foi encontrada.
A reportagem de A Gazeta questionou à Polícia Civil sobre qual arma foi utilizada e também sobre o suspeito citado. Em nota, a instituição informou que a Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares investiga o crime. Até o momento, ninguém foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) do município, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico, que irá identificar a causa da morte.
A população pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. Todas as informações fornecidas são investigadas.