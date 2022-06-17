Homem é encontrado morto com vários cortes pelo corpo em Linhares

Quando os policiais chegaram ao local, o corpo estava deitado de bruços, sem sinais de vida. Segundo denúncias anônimas à polícia, no dia anterior, a vítima foi vista acompanhada de um homem. Os dois trabalhavam na mesma propriedade rural. Eles teriam tido um desentendimento em um bar e ambos saíram em uma mesma moto em direção à casa de Odair.