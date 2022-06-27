Obras contra alagamentos vão interditar ruas e avenidas em Linhares

Pelos próximos 10 dias, o trecho da Avenida Vitória estará aberto apenas para a circulação de pedestres Crédito: Kevin Fracalossi

Nos próximos três anos os moradores de Linhares , no Norte do Espírito Santo , vão precisar conviver com interdições de ruas e avenidas no município devido a obras de macrodrenagem, que começaram nesta segunda-feira (27). As intervenções, segundo a administração municipal, visam acabar com os problemas recorrentes de alagamentos na região central durante o período de chuva.

Nesta segunda-feira, uma parte da Avenida Vitória, entre as ruas Professor Jones e João Calmon, no Centro, foi interditada para as intervenções, que devem seguir pelos próximos 10 dias. O trecho está sinalizado e aberto apenas para a circulação de moradores locais e de clientes do comércio da região. Carros e motos não podem estacionar no local — incluindo veículos das residências próximas, que devem permanecer nas garagens ou estacionados em outras vias.

Segundo a Prefeitura de Linhares , durante o período de interdição da via, agentes da Guarda Civil Municipal e do Departamento de Trânsito vão orientar os motoristas em relação ao tráfego na região, e equipes estão distribuindo panfletos com orientações aos comerciantes, pedestres e moradores do Centro.

A administração municipal informou que as obras contam com investimento de R$ 30 milhões (de recursos próprios) e o prazo de conclusão é de 36 meses. Segundo a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos (Semos), o cronograma poderá sofrer alteração devido às condições climáticas.

A prefeitura informou que todo o projeto será executado por etapas, para evitar transtornos aos moradores e aos comerciantes. A administração municipal divulgou a lista de vias que serão contempladas e devem ser interditadas no decorrer das obras, mas as datas das interdições ainda não foram informadas. Confira os locais:

Avenida Vitória - trecho entre a Rua Capitão José Maria e a via lateral direita da BR 101;

- trecho entre a Rua Capitão José Maria e a via lateral direita da BR 101; Avenida Rui Barbosa - entre a Rua Capitão José Maria e Avenida Wenceslau Braz;

- entre a Rua Capitão José Maria e Avenida Wenceslau Braz; Avenida Augusto Calmon - entre a Rua Capitão José Maria e a via lateral direita da BR 101;

- entre a Rua Capitão José Maria e a via lateral direita da BR 101; Avenida Comendador Rafael - entre a Rua Capitão José Maria a via lateral direita da BR 101;

entre a Rua Capitão José Maria a via lateral direita da BR 101; Avenida Nogueira da Gama - entre a Rua Capitão José Maria e a via lateral direita da BR 101;

entre a Rua Capitão José Maria e a via lateral direita da BR 101; Avenida Governador Jones Santos Neves - entre a Rua Capitão José Maria e a Rua Professor Jones;

entre a Rua Capitão José Maria e a Rua Professor Jones; Rua Augusto de Carvalho - entre a Avenida Comendador Rafael e a via lateral direita da BR 101;

entre a Avenida Comendador Rafael e a via lateral direita da BR 101; Rua João Francisco Calmon - entre a Avenida Nogueira da Gama e Avenida Vitória;

entre a Avenida Nogueira da Gama e Avenida Vitória; Rua Professor Jones - entre a Avenida Governador Jones Santos Neves e a via lateral direita da BR 101;

entre a Avenida Governador Jones Santos Neves e a via lateral direita da BR 101; Rua João Calmon - entre a Avenida Governador Jones Santos Neves e a via lateral direita da BR 101;

entre a Avenida Governador Jones Santos Neves e a via lateral direita da BR 101; Rua Professor Pio Pedrinha - entre a Avenida Governador Jones Santos Neves e Avenida Vitória.