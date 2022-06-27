Obras contra alagamentos vão interditar ruas e avenidas em Linhares

Nos próximos três anos os moradores de Linhares, no Norte do Espírito Santo, vão precisar conviver com interdições de ruas e avenidas no município devido a obras de macrodrenagem, que começaram nesta segunda-feira (27). As intervenções, segundo a administração municipal, visam acabar com os problemas recorrentes de alagamentos na região central durante o período de chuva.
Nesta segunda-feira, uma parte da Avenida Vitória, entre as ruas Professor Jones e João Calmon, no Centro, foi interditada para as intervenções, que devem seguir pelos próximos 10 dias. O trecho está sinalizado e aberto apenas para a circulação de moradores locais e de clientes do comércio da região. Carros e motos não podem estacionar no local — incluindo veículos das residências próximas, que devem permanecer nas garagens ou estacionados em outras vias.
Segundo a Prefeitura de Linhares, durante o período de interdição da via, agentes da Guarda Civil Municipal e do Departamento de Trânsito vão orientar os motoristas em relação ao tráfego na região, e equipes estão distribuindo panfletos com orientações aos comerciantes, pedestres e moradores do Centro.
A administração municipal informou que as obras contam com investimento de R$ 30 milhões (de recursos próprios) e o prazo de conclusão é de 36 meses. Segundo a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos (Semos), o cronograma poderá sofrer alteração devido às condições climáticas.
A prefeitura informou que todo o projeto será executado por etapas, para evitar transtornos aos moradores e aos comerciantes. A administração municipal divulgou a lista de vias que serão contempladas e devem ser interditadas no decorrer das obras, mas as datas das interdições ainda não foram informadas. Confira os locais:
- Avenida Vitória - trecho entre a Rua Capitão José Maria e a via lateral direita da BR 101;
- Avenida Rui Barbosa - entre a Rua Capitão José Maria e Avenida Wenceslau Braz;
- Avenida Augusto Calmon - entre a Rua Capitão José Maria e a via lateral direita da BR 101;
- Avenida Comendador Rafael - entre a Rua Capitão José Maria a via lateral direita da BR 101;
- Avenida Nogueira da Gama - entre a Rua Capitão José Maria e a via lateral direita da BR 101;
- Avenida Governador Jones Santos Neves - entre a Rua Capitão José Maria e a Rua Professor Jones;
- Rua Augusto de Carvalho - entre a Avenida Comendador Rafael e a via lateral direita da BR 101;
- Rua João Francisco Calmon - entre a Avenida Nogueira da Gama e Avenida Vitória;
- Rua Professor Jones - entre a Avenida Governador Jones Santos Neves e a via lateral direita da BR 101;
- Rua João Calmon - entre a Avenida Governador Jones Santos Neves e a via lateral direita da BR 101;
- Rua Professor Pio Pedrinha - entre a Avenida Governador Jones Santos Neves e Avenida Vitória.
Conforme o projeto, estão previstos bueiros tubulares ao longo das vias e, na Rua Comendador Rafael e adjacentes, foram projetadas galerias celulares para suportar toda a drenagem para posterior lançamento no Rio Doce.