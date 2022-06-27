ES amplia vacinação contra gripe para toda a população

Espírito Santo amplia vacinação contra gripe para todas a população Crédito: Divulgação | Sesa

Dados do Painel Vacina e Confia, da Sesa, mostram que, até o momento, 58% dos grupos prioritários com meta prevista pelo Ministério da Saúde de 90% de cobertura vacinal receberam a dose contra a Influenza. Fazem parte dos grupos com meta vacinal: crianças de seis meses a menores de 5 anos; gestantes, puérperas, idosos, trabalhadores da saúde, professores e povos indígenas.

Porcentuais de vacinação nos grupos prioritários:

Idosos: 62%

Trabalhadores da saúde: 83%

Gestantes: 30%

Puérperas: 25%

Crianças de 6 meses a menores de 5 anos: 72%

Professores: 36%

População Indígena: 21%

O subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, ressalta, entretanto, que o objetivo segue também na ampliação da cobertura vacinal destes grupos com metas, além de poder garantir uma cobertura ideal de toda a população.

“A Campanha no Espírito Santo segue até final de julho ou enquanto houver doses disponíveis. Pouco mais da metade dos grupos prioritários já se vacinou, e queremos ampliar até alcançarmos a meta de 90%. Em contrapartida, com ampliação a toda população, temos a oportunidade também de mais proteção a todos, principalmente, neste período sazonal de doenças respiratórias. Por isso, busque o serviço de saúde mais próximo e tome a sua vacina contra a gripe”, enfatizou Reblin.

A imunização da população em geral será feita com doses remanescentes da campanha de vacinação destinada ao público-alvo, que começou em abril deste ano. Em relação ao estoque, a Sesa informa que as doses são ofertadas durante a campanha vigente, todavia, solicitará ao Ministério da Saúde se há a possibilidade de envio de mais doses ao Estado, para contemplar mais capixabas.

Procurada pela reportagem para informar como devem proceder os interessados na imunização, a Secretaria de Estado da Saúde explicou, por telefone, que devem procurar as prefeituras para se informar sobre a estratégia usada pelos municípios, uma vez que alguns aplicam por agendamento e outros por livre demanda.