Covid: saiba quais vacinas e quantas doses tomar em cada idade

Outro dado que demonstra a importância e a eficácia da imunização é que não foram registradas em abril e maio mortes de idosos que tomaram quatro doses de imunizante, ou seja, que estão com o esquema vacinal em dia.

Atualmente, alguns grupos já estão tomando a quinta dose Crédito: Adessandro Reis/Secom PMVV/Divulgação

Diante dos diversos fabricantes diferentes e das regras distintas para grupos de idade ou de pessoas em situações específicas, como grávidas e imunossuprimidos, por exemplo, muita gente tem dúvida sobre quantas doses deveria ter tomado até o momento.

Crianças e adolescentes só podem tomar vacinas da Coronavac ou Pfizer pediátrica e, dependendo da idade, já foram liberadas duas ou três doses. Os imunossuprimidos, contudo, já estão na quinta dose. Veja na tabela abaixo o detalhamento com base em informações da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)

O doutor em Imunologia da Ufes Daniel Gomes explica que essa diferença entre as idades e os tipos fabricantes de vacina acontece por conta da corrida pela criação de vacinas no início da pandemia.

"Na época, a gente não tinha um único fornecedor que pudesse comportar toda a nossa necessidade e o Brasil acabou pegando vários fabricantes que apresentaram regimes diferentes de imunização. Hoje, no Brasil, usamos Pfizer, Coronavac, Janssen e AstraZeneca", explica.

Sobre a quantidade de doses recomendada para cada grupo, ele esclarece que, atualmente, já se sabe que a imunidade promovida pelas vacinas - independentemente do fabricante - cai após cerca de seis meses da aplicação. Assim, é importante que sejam aplicadas doses de reforço. Grupos mais vulneráveis recebem mais doses, e os menos vulneráveis, menos.

O especialista esclarece ainda que grávidas e crianças têm disponível menos opções de vacinas porque não são todos os fabricantes que fizeram testes clínicos que contemplam esses grupos.