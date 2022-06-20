Qual o prazo para tomar a quarta dose após ter Covid-19

Aplicação da dose de reforço da vacina contra Covid-19 Crédito: Elizabeth Nader / PMV

A ampliação do público-alvo para tomar a quarta dose da vacina contra a Covid-19 , que desde a segunda-feira (20) alcançou as pessoas com mais de 30 anos, ocorre paralelamente ao aumento no número de casos da doença no Espírito Santo . O reforço é fundamental para o controle da infecção no Estado e também para evitar quadros graves, mas quem foi contaminado recentemente vai precisar esperar um pouco.

Para quem não foi contaminado, o intervalo da terceira para a quarta dose é de 4 meses. Contudo, para quem teve o diagnóstico positivo, a recomendação é esperar 30 dias após os primeiros sintomas ou o resultado do teste (mesmo nos casos assintomáticos), segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)

Esse prazo tem explicação. A infectologista Polyana Guerra diz que o corpo da pessoa infectada aumenta a produção de anticorpos, que defendem o organismo do vírus. Depois, no momento em que ocorre a queda dessa produção, a aplicação da vacina estimula novo aumento de anticorpos e reforça a proteção.

“Com a doença, o nosso corpo tem o pico de anticorpos após 15 dias do início dos sintomas. O ideal é que se tome a vacina quando o pico comece a cair para gerar memória imunológica e, assim, melhorar a resposta do organismo. Isso acontece nesse período”, explica a médica.

PÚBLICO-ALVO

Além das pessoas com 30 anos ou mais, uma nota técnica da Sesa também estabelece vacinação de reforço para quem tem 18 anos ou mais e possui comorbidades ou faz parte de grupos prioritários. Esses grupos são:

Imunocomprometidos;

pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais;

trabalhadores da saúde;

trabalhadores da educação;

forças de segurança e salvamento;

forças armadas;

população privada de liberdade;

funcionários do sistema prisional;

caminhoneiros;

motoristas de transporte coletivo;

portuários.