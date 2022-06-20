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Em Feu Rosa

Surto de Covid-19 suspende aulas em creche da Serra

Além dos 61 positivados para a doença na unidade, 23 foram diagnosticados com gripe. Atividades foram interrompidas na semana passada e serão retomadas nesta terça-feira (21)

Publicado em 20 de Junho de 2022 às 18:03

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

20 jun 2022 às 18:03
Uma creche municipal localizada no bairro Feu Rosa, na Serra, suspendeu as aulas após registrar surto de casos de Covid-19 e de Influenza. Segundo a prefeitura, foram realizados 168 testes rápidos em alunos e profissionais que atuam no Centro Municipal de Educação Infantil Zilda Arns, sendo que 61 deram positivo para o coronavírus e 23 para gripe. As atividades foram suspensas por sete dias e serão retomadas nesta terça-feira (21).
Creche na Serra foi fechada após registro de casos de Covid
Creche na Serra foi fechada após registro de casos de Covid Crédito: Paulo Cordeiro
De acordo com a administração municipal, o intervalo de uma semana foi uma recomendação da Secretaria de Saúde do município para conter os casos e quebrar a cadeia de transmissão.
O retorno das atividades seguirá protocolos, como o uso de máscara, isolamento de casos suspeitos, triagem de sintomáticos, higienização das mãos e recomendação de cuidados pessoais.
Em entrevista à repórter Gabriela Ribeti, da TV Gazeta, a secretária de Educação da Serra, Fabiana Negreli, afirmou que a decisão de interditar a escola foi tomada no dia 14 de junho. Cerca de 380 crianças estudam na creche, somando os dois turnos. Todos os alunos foram afastados para higienização do ambiente escolar e na tentativa de quebrar a cadeia de transmissão.
"Foi verificado ao longo dos dias alguns casos de Covid e Influenza A e B, o que gerou o afastamento durante sete dias para evitar novos contágios e limpeza da escola", disse.
Creche na Serra foi fechada após registro de casos de Covid
Creche na Serra foi fechada após registro de casos de Covid Crédito: Paulo Cordeiro
A secretária lembrou que crianças de até cinco anos não fazem parte do público vacinado contra a Covid-19, o que deixa parte dos estudantes ainda mais expostos.
De acordo com Fabiana Negrelli, há outras escolas da Serra com investigação de casos de Covid. Testes são feitos para verificar se os estudantes estão infectados. "São três escolas passando por investigação, mas sem a complexidade do Cmei Zilda Arns", detalhou.
Surto de Covid-19 suspende aulas em creche da Serra

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