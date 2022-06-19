Covid-19: ES registra 14.446 mortes e 1.077.780 casos confirmados

O Espírito Santo registra 14.446 mortes e 1.077.780 casos de coronavírus desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19 atualizados neste domingo (19) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados mais um óbito e 810 novas infecções em um período de 24 horas.
CASOS POR CIDADE
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 124.490
- Vila Velha: 121.803
- Vitória: 118.139
- Cariacica: 83.783
- Linhares: 51.563
Já no topo do ranking dos bairros mais infectados aparecem:
- Jardim Camburi (Vitória): 19.164
- Praia da Costa (Vila Velha): 14.758
- Jardim da Penha (Vitória): 11.795
- Itapuã (Vila Velha): 8.763
- Praia do Canto (Vitória): 8.582
Até esta sexta-feira, mais de 3,7 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.033.230, com 548 novos registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,34% no Estado.