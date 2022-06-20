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Dose de reforço

Saiba onde tomar a 4ª dose da vacina contra a Covid-19 na Grande Vitória

As prefeituras da região metropolitana anunciaram abertura de agendamento e imunização por livre demanda a partir desta segunda-feira (20)

Publicado em 20 de Junho de 2022 às 16:54

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

20 jun 2022 às 16:54
Seja por agendamento, seja por livre demanda, as prefeituras da Grande Vitória começaram a oferecer, nesta segunda-feira (20), a quarta dose de reforço contra a Covid-19 para quem tem mais de 30 anos.
O serviço teve início após liberação de aplicação anunciada pelo governo do Estado no último sábado (18).  No domingo (19), a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) publicou uma nota técnica com as regras para a nova etapa da campanha de imunização.
Em Vitória, a Secretaria de Saúde (Semus) informou que está realizando o planejamento da vacinação para ampliar para a população geral com 30 anos ou mais e para as pessoas com 18 anos ou mais, dos grupos prioritários. "Novas informações sobre o agendamento serão amplamente divulgadas pelos canais oficiais da Prefeitura de Vitória", disse, por nota.

Arquivos & Anexos

Nota técnica da Sesa sobre 4ª dose da vacina contra a Covid-19

Tamanho do arquivo: 298kb
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Vila Velha é a cidade que mais vacina contra a Covid-19
O intervalo de aplicação da terceira para a quarta doses é de quatro meses Crédito: Adessandro Reis/Secom PMVV/Divulgação

VILA VELHA

Em Vila Velha, as doses estão disponíveis, sem agendamento, no Maanaim de Boa Vista, das 9h às 15h, para pessoas acima de 30 anos, imunocomprometidas e para os grupos prioritários. Também foram ofertadas mais de duas mil vagas por agendamento.

CARIACICA

Em Cariacica, as vacinas para quem tem mais de 30 anos estão sendo aplicadas, sem agendamento, no Shopping Moxuara, das 10h às 18h. O município abriu vagas de agendamento na tarde desta segunda-feira (20) no site vacinaenconfia.es.gov.br.

SERRA

Na Serra, a vacinação do segundo reforço contra a Covid-19 para pessoas de 30 a 59 anos começou nesta segunda-feira nas unidades de saúde do município de acordo com o horário de atendimento de cada local. Não é necessário agendar.
Podem se vacinar pessoas que tenham um intervalo de quatro meses da última dose. O cidadão ainda tem a opção de agendar a vacinação. As doses são disponibilizadas segunda e quinta-feira, a partir das 18h, no endereço: http://gti.serra.es.gov.br/saude.
Poderão receber o reforço, pessoas imunocomprometidas a partir de 18 anos, com intervalo mínimo de quatro meses após o primeiro reforço. A vacinação sem agendamento ocorre conforme a capacidade técnica de cada serviço.
A prefeitura destaca que, para organização dos trabalhos, poderão ser distribuídas senhas. Para vacinar, é necessária a apresentação do documento pessoal com foto, CPF ou cartão do SUS.

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FUNDÃO

Em Fundão, a quarta dose já está sendo aplicada sem a necessidade de agendamento nas unidades básicas da Sede do município, em Timbuí e Praia Grande. Nesta semana, a imunização acontece terça-feira (21), quarta (22) e sexta-feira (24).
No município, os seguintes grupos podem receber a dose contra o coronavírus:
  • Quarta dose (imunossuprimidos)

  • Pessoas de 12 a 59 anos que receberam a D3 há pelo menos 4 meses;
  • Pessoas de 60 anos e mais que receberam a D3 há pelo menos 4 meses.

  • Quarta dose para pessoas de 30 e mais, que receberam a D3 a mais de 4 meses (sem imunossupressão);

  • Quarta dose para pessoas de 18 e mais, que receberam a D3 a mais de 4 meses (sem imunossupressão):
  • Trabalhadores da saúde; 
  • Professores;
  • Pessoas com comorbidades;
  • Gestantes;
  • Puérperas;
  • Pessoas com deficiência permanente;
  • Forças armadas;
  • Forças de segurança e salvamento.

GUARAPARI

Em Guarapari, a quarta dose é oferecida sempre às terças e quintas nas unidades de saúde. Pode receber o imunizante todo o público acima de 18 anos, conforme orientação da nota técnica 19/2022 da Sesa. As vacinas aplicadas são a Astrazeneca e Janssen, conforme envio do Estado. Nesta semana a vacinação acontece por livre demanda e nas próximas será por agendamento.

VIANA

A segunda dose de reforço (quarta dose) da vacina contra a Covid-19 para pessoas com 30 anos ou mais e trabalhadores da saúde que tomaram o primeiro reforço (terceira dose) há quatro meses ou mais está disponível nas 18 unidades básicas de saúde de Viana.
Durante a semana, a vacinação acontece sem agendamento, conforme o horário de funcionamento da sala de vacinação. Para se vacinar, o vianense precisa levar o documento com foto, CPF ou cartão do SUS e comprovante de vacinação (para tomar a D2 ou a dose de reforço).
Além deste novo público, também podem se vacinar contra a doença todos os públicos contemplados da campanha: primeira e segunda doses para pessoas com 5 anos ou mais, dose de reforço para pessoas com 12 anos ou mais e quarta dose para idosos com 60 anos ou mais e pacientes imunossuprimidos.

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