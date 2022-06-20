Saiba onde tomar a 4ª dose da vacina contra a Covid-19 na Grande Vitória

Seja por agendamento, seja por livre demanda, as prefeituras da Grande Vitória começaram a oferecer, nesta segunda-feira (20), a quarta dose de reforço contra a Covid-19 para quem tem mais de 30 anos.

Em Vitória, a Secretaria de Saúde (Semus) informou que está realizando o planejamento da vacinação para ampliar para a população geral com 30 anos ou mais e para as pessoas com 18 anos ou mais, dos grupos prioritários. "Novas informações sobre o agendamento serão amplamente divulgadas pelos canais oficiais da Prefeitura de Vitória", disse, por nota.

Arquivos & Anexos Nota técnica da Sesa sobre 4ª dose da vacina contra a Covid-19 Tamanho do arquivo: 298kb Baixar

O intervalo de aplicação da terceira para a quarta doses é de quatro meses Crédito: Adessandro Reis/Secom PMVV/Divulgação

VILA VELHA

Em Vila Velha , as doses estão disponíveis, sem agendamento, no Maanaim de Boa Vista, das 9h às 15h, para pessoas acima de 30 anos, imunocomprometidas e para os grupos prioritários. Também foram ofertadas mais de duas mil vagas por agendamento

CARIACICA

Em Cariacica , as vacinas para quem tem mais de 30 anos estão sendo aplicadas, sem agendamento, no Shopping Moxuara, das 10h às 18h. O município abriu vagas de agendamento na tarde desta segunda-feira (20) no site vacinaenconfia.es.gov.br

SERRA

Na Serra , a vacinação do segundo reforço contra a Covid-19 para pessoas de 30 a 59 anos começou nesta segunda-feira nas unidades de saúde do município de acordo com o horário de atendimento de cada local. Não é necessário agendar.

Podem se vacinar pessoas que tenham um intervalo de quatro meses da última dose. O cidadão ainda tem a opção de agendar a vacinação. As doses são disponibilizadas segunda e quinta-feira, a partir das 18h, no endereço: http://gti.serra.es.gov.br/saude

Poderão receber o reforço, pessoas imunocomprometidas a partir de 18 anos, com intervalo mínimo de quatro meses após o primeiro reforço. A vacinação sem agendamento ocorre conforme a capacidade técnica de cada serviço.

A prefeitura destaca que, para organização dos trabalhos, poderão ser distribuídas senhas. Para vacinar, é necessária a apresentação do documento pessoal com foto, CPF ou cartão do SUS.

FUNDÃO

Em Fundão , a quarta dose já está sendo aplicada sem a necessidade de agendamento nas unidades básicas da Sede do município, em Timbuí e Praia Grande. Nesta semana, a imunização acontece terça-feira (21), quarta (22) e sexta-feira (24).

No município, os seguintes grupos podem receber a dose contra o coronavírus:

Quarta dose (imunossuprimidos)





Pessoas de 12 a 59 anos que receberam a D3 há pelo menos 4 meses;

Pessoas de 60 anos e mais que receberam a D3 há pelo menos 4 meses.





Quarta dose para pessoas de 30 e mais, que receberam a D3 a mais de 4 meses (sem imunossupressão);





Quarta dose para pessoas de 18 e mais, que receberam a D3 a mais de 4 meses (sem imunossupressão):

Trabalhadores da saúde;

Professores;

Pessoas com comorbidades;

Gestantes;

Puérperas;

Pessoas com deficiência permanente;

Forças armadas;

Forças de segurança e salvamento.

GUARAPARI

Em Guarapari , a quarta dose é oferecida sempre às terças e quintas nas unidades de saúde. Pode receber o imunizante todo o público acima de 18 anos, conforme orientação da nota técnica 19/2022 da Sesa. As vacinas aplicadas são a Astrazeneca e Janssen, conforme envio do Estado. Nesta semana a vacinação acontece por livre demanda e nas próximas será por agendamento.

VIANA

A segunda dose de reforço (quarta dose) da vacina contra a Covid-19 para pessoas com 30 anos ou mais e trabalhadores da saúde que tomaram o primeiro reforço (terceira dose) há quatro meses ou mais está disponível nas 18 unidades básicas de saúde de Viana

Durante a semana, a vacinação acontece sem agendamento, conforme o horário de funcionamento da sala de vacinação. Para se vacinar, o vianense precisa levar o documento com foto, CPF ou cartão do SUS e comprovante de vacinação (para tomar a D2 ou a dose de reforço).