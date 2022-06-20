Cariacica e Vila Velha agendam 4ª dose contra a Covid nesta segunda (20)

Público com mais de 30 anos poderá vacinar contra Covid-19 no ES Crédito: Reprodução / Márcia Leal (Prefeitura de Cachoeiro)

Em Cariacica, o agendamento poderá ser feito às 14h desta segunda-feira. Pessoas com 30 anos ou mais que já toram a primeira dose de reforço (terceira dose) há pelo menos 4 meses poderão agendar no site vacinaeconfia.es.gov.br

O número total de doses, no entanto, ainda não foi informado. A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) destacou que as vacinas também estão sendo aplicadas, sem agendamento, no Shopping Moxuara, das 10h às 18h.

VACINAÇÃO EM VILA VELHA

Em Vila Velha, o agendamento será aberto no site da prefeitura, às 15h desta segunda-feira, com mais de duas mil vagas para pessoas com mais de 30 anos. Quem quiser, poderá reservar a dose no https://agenda.vilavelha.es.gov.br/

Assim como em Cariacica, o município afirma que também oferece a vacinação por livre demanda no Maanaim de Boa Vista, de 9h às 15h, para pessoas acima de 30 anos, imunocomprometidas e para os grupos prioritários.

OUTROS PÚBLICOS PODEM SE VACINAR

Em Cariacica, a aplicação da segunda dose de reforço também estará disponível para os seguintes públicos:

Maiores de 30 anos

Grupos prioritários: trabalhadores da saúde; trabalhadores da educação; trabalhadores das forças de segurança e salvamento; forças armadas; população privada de liberdade; funcionários do sistema prisional; caminhoneiros e motoristas de transporte coletivo e portuários.

Em Vila Velha, as pessoas que tomaram a primeira dose de reforço há pelo menos quatro meses podem procurar um dos pontos de vacinação para completar o esquema vacinal. A mesma iniciativa é válida para o público prioritário com mais de 18 anos.

Maiores de 30 anos

Grupos prioritários, com mais de 18 anos, que tomaram a primeira dose de reforço há pelo menos 4 meses: pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde, trabalhadores da educação, força de segurança e salvamento, forças armadas, povos indígenas, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, caminhoneiros e motoristas de transporte coletivo e portuários.

SERRA TAMBÉM INICIA 4ª DOSE PARA PÚBLICO 30+

A Secretaria de Saúde da Serra informou que a vacinação do segundo reforço contra a Covid-19 para pessoas de 30 a 59 anos acontecerá a partir desta segunda-feira (20) nas Unidades de Saúde do município conforme horário de atendimento de cada local. Podem se vacinar pessoas que tenham um intervalo de quatro meses da última dose.

Poderão se vacinar também, com o reforço, pessoas imunocomprometidas a partir de 18 anos, com intervalo mínimo de quatro meses após o primeiro reforço. São grupos prioritários, a partir de 18 anos: pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, trabalhadores da saúde, trabalhadores da educação, força de segurança e salvamento, forças armadas, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, caminhoneiros e motoristas de transporte coletivo e portuários.

Segundo a prefeitura, o atendimento nas unidades será por livre demanda. É importante destacar que a vacinação sem agendamento acontece de acordo com a capacidade técnica de cada serviço. E ainda que, para organização dos trabalhos, poderão ser distribuídas senhas.

Também há opção de agendar a vacinação. São disponibilizadas novas doses para agendamento toda segunda e quinta-feira, a partir das 18 horas, no endereço: http://gti.serra.es.gov.br/saude

Para vacinar, é necessária a apresentação do documento pessoal com foto, CPF ou cartão do SUS. As novas medidas contra a Covid-19 também atinge quem recebeu a Janssen, que entrou no esquema dos demais laboratórios.