Covid: Linhares vai vacinar público 40+ com 4ª dose a partir de quarta

Pessoas com mais de 40 anos vão começar a receber a 4ª dose da vacina contra a Covid-19 a partir da próxima quarta-feira (22), em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a prefeitura, para receber a segunda dose de reforço basta comparecer às unidades de saúde com caderneta de vacinação e um documento de identificação. Não é necessário agendamento.
A liberação da 4ª dose para o público entre 40 e 49 anos foi anunciada na noite desta sexta-feira (17) pela Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa). Os municípios que tiverem doses disponíveis podem iniciar a vacinação a partir de segunda-feira (20).
As salas de vacinação em Linhares funcionam das 7h às 17h, de segunda a sexta-feira. Três locais — nas unidades de Bebedouro, Planalto e Caic (Interlagos) — contam com horário estendido de segunda a quarta-feira, seguindo até as 19h.
Aos sábados, a imunização acontece na Unidade Sanitária de Linhares, no bairro Coluna, das 8h às 12h.