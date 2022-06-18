Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sem agendamento

Covid: Linhares vai vacinar público 40+ com 4ª dose a partir de quarta

Para receber reforço da vacina, basta comparecer às unidades de saúde com caderneta de vacinação e um documento de identificação

Publicado em 18 de Junho de 2022 às 11:40

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

18 jun 2022 às 11:40
Prefeitura de Linhares
Linhares inicia vacinação do público 40+ contra a Covid-19 Crédito: Prefeitura de Linhares
Pessoas com mais de 40 anos vão começar a receber a 4ª dose da vacina contra a Covid-19 a partir da próxima quarta-feira (22), em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a prefeitura, para receber a segunda dose de reforço basta comparecer às unidades de saúde com caderneta de vacinação e um documento de identificação. Não é necessário agendamento.
A liberação da 4ª dose para o público entre 40 e 49 anos foi anunciada na noite desta sexta-feira (17) pela Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa). Os municípios que tiverem doses disponíveis podem iniciar a vacinação a partir de segunda-feira (20).
As salas de vacinação em Linhares funcionam das 7h às 17h, de segunda a sexta-feira. Três locais — nas unidades de Bebedouro, Planalto e Caic (Interlagos) — contam com horário estendido de segunda a quarta-feira, seguindo até as 19h.
Aos sábados, a imunização acontece na Unidade Sanitária de Linhares, no bairro Coluna, das 8h às 12h.

Veja Também

Covid-19: ES libera 4ª dose da vacina para pessoas a partir de 40 anos

Covid-19: ES registra 14.444 mortes e 1.075.540 casos confirmados

Com sintomas gripais? Saiba quando e qual teste de Covid fazer

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Linhares Vacina Prefeitura de Linhares Coronavírus no ES Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Polícia divulga vídeo de racha que terminou em acidente na Leste-Oeste
Tolerar a barbárie no trânsito é ser conivente com crimes em série
Editais e Avisos - 25/04/2026
Cartórios - 25/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados