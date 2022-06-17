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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 14.444 mortes e 1.075.540 casos confirmados

Estado contabilizou dois óbitos e 1.509 novos casos em 24 horas, conforme dados do Painel Covid-19 divulgados nesta sexta-feira (17)

Publicado em 17 de Junho de 2022 às 20:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jun 2022 às 20:05
Espírito Santo registra 14.444 mortes e 1.075.540 casos do coronavírus desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizados nesta sexta-feira (17) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados dois óbitos e 1.509 novas infecções em um período de 24 horas.

CASOS POR CIDADE

Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 124.253
  2. Vila Velha: 121.399
  3. Vitória: 117.528
  4. Cariacica: 83.597
  5. Linhares: 51.459
Já no topo do ranking dos bairros mais infectados aparecem:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 18.993
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 14.706
  3. Jardim da Penha (Vitória): 11.729
  4. Itapuã (Vila Velha): 8.734
  5. Praia do Canto (Vitória): 8.536
Até esta sexta-feira, mais de 3,69 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.031.930, com 876 novos registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,34% no Estado.

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