Covid-19: ES registra 14.444 mortes e 1.075.540 casos confirmados

O Espírito Santo registra 14.444 mortes e 1.075.540 casos do coronavírus desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizados nesta sexta-feira (17) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados dois óbitos e 1.509 novas infecções em um período de 24 horas.
CASOS POR CIDADE
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 124.253
- Vila Velha: 121.399
- Vitória: 117.528
- Cariacica: 83.597
- Linhares: 51.459
Já no topo do ranking dos bairros mais infectados aparecem:
- Jardim Camburi (Vitória): 18.993
- Praia da Costa (Vila Velha): 14.706
- Jardim da Penha (Vitória): 11.729
- Itapuã (Vila Velha): 8.734
- Praia do Canto (Vitória): 8.536
Até esta sexta-feira, mais de 3,69 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.031.930, com 876 novos registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,34% no Estado.