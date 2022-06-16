Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Proteção

Com sintomas gripais? Saiba quando e qual teste de Covid fazer

Mudança no protocolo para o enfrentamento à doença reduz prazo para fazer exame quando há sinais de infecção, como tosse, irritação de garganta e coriza

Publicado em 16 de Junho de 2022 às 19:08

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

16 jun 2022 às 19:08
Desde o início da pandemia, profissionais de saúde e autoridades sanitárias falam que, por ser a Covid-19 uma doença nova, muitos conhecimentos são adquiridos na prática. É o caso agora dos testes para detecção do Sars-Cov-2 (coronavírus) no organismo. Se antes a orientação era aguardar alguns dias do início dos sintomas gripais para fazer o exame diagnóstico, hoje recomenda-se até fazer no primeiro dia, ao menor sinal de infecção, como tosse, coriza e irritação de garganta. 
A mudança no protocolo para o enfrentamento à doença é resultado de uma constatação de que nos sintomas iniciais já é possível identificar o vírus no organismo. 
A tosse é um dos sintomas da Covid-19
A tosse é um dos sintomas da Covid-19 Crédito: Divulgação/Shutterstock
"Agora não é mais preciso esperar aquele intervalo de três, quatro dias. Quando tem sintomas e a pessoa está com Covid, o teste dá resultado positivo com uma certeza muito grande. Em geral, as pessoas com sintomas estão com vírus há alguns dias, já tem replicação, isto é, quantidade de vírus suficiente para acusar no teste", aponta a epidemiologista Ethel Maciel, professora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes)
Durante os atendimentos clínicos, o infectologista Lauro Ferreira Pinto orienta os pacientes a fazer o teste já no dia seguinte aos primeiros sintomas. "Não precisa esperar mais. Quanto mais tempo sem diagnóstico, se a pessoa estiver infectada, maior risco de contaminar outras. Se começou sintomas hoje, já faço teste no dia seguinte. Até porque, como a Ômicron é muito mais contagiosa, é mais fácil encontrar o vírus na secreção", explica.
  • O médico afirma que os testes de antígenos (teste rápido) têm boa sensibilidade para a detecção do coronavírus. 
  • Já o PCR continua sendo o teste chamado "padrão ouro". Caso o resultado do teste rápido seja negativo e os sintomas persistam, levantando suspeitas sobre a possível contaminação, é recomendado o PCR depois. 
  • Não é mais necessário apresentar sintomas, nem mesmo esperar dias para fazer o teste. O ideal é fazer imediatamente, assim que houver qualquer suspeita de contaminação.
O subsecretário estadual de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, ressalta que os testes são fundamentais no processo de controle da Covid-19 porque, ao se confirmar o diagnóstico positivo, o paciente é encaminhado ao isolamento e, assim, se restringe a circulação do vírus e disseminação da doença. 

Veja Também

Covid-19: ES registra 14.442 mortes e 1.074.031 casos confirmados

Reblin reforça que não é preciso aguardar para fazer o exame quando os sintomas aparecem e, mesmo se a pessoa não apresenta sinais gripais, mas se vê diante de alguma situação em que deseje fazer o teste, as unidades de saúde devem atendê-la. "Até porque grande parte das pessoas que têm Covid não apresentam sintomas. Então, não é preciso ter para fazer o teste. É isso que faz diminuir a transmissão: testar e isolar."
Sobre os testes mais indicados em cada caso, o subsecretário esclarece que na rede pública o PCR é, em geral, direcionado a grupos específicos, como internados sem resultado positivo, pessoas com comorbidades e grávidas. Reblin diz que, se fosse usar esse modelo em todos os perfis, não haveria testes suficientes no país. "Assim, o teste de antígeno, que tem uma sensibilidade muito alta, é importantíssimo para atender a grande massa da população."

LEIA MAIS SOBRE A COVID-19

Covid-19: MP notifica Vitória e secretarias de Saúde para garantir testes

Covid-19: ES volta a registrar mais de 2 mil casos em 24 horas

Covid-19: Sesa volta a recomendar uso de máscaras para alunos e professores

Em nove dias, casos de Covid-19 no ES já superam maio inteiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Coronavírus no ES Covid-19 Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados