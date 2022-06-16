Com sintomas gripais? Saiba quando e qual teste de Covid fazer

Desde o início da pandemia, profissionais de saúde e autoridades sanitárias falam que, por ser a Covid-19 uma doença nova, muitos conhecimentos são adquiridos na prática. É o caso agora dos testes para detecção do Sars-Cov-2 (coronavírus) no organismo. Se antes a orientação era aguardar alguns dias do início dos sintomas gripais para fazer o exame diagnóstico, hoje recomenda-se até fazer no primeiro dia, ao menor sinal de infecção, como tosse, coriza e irritação de garganta.

A mudança no protocolo para o enfrentamento à doença é resultado de uma constatação de que nos sintomas iniciais já é possível identificar o vírus no organismo.

A tosse é um dos sintomas da Covid-19 Crédito: Divulgação/Shutterstock

"Agora não é mais preciso esperar aquele intervalo de três, quatro dias. Quando tem sintomas e a pessoa está com Covid, o teste dá resultado positivo com uma certeza muito grande. Em geral, as pessoas com sintomas estão com vírus há alguns dias, já tem replicação, isto é, quantidade de vírus suficiente para acusar no teste", aponta a epidemiologista Ethel Maciel, professora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes)

Durante os atendimentos clínicos, o infectologista Lauro Ferreira Pinto orienta os pacientes a fazer o teste já no dia seguinte aos primeiros sintomas. "Não precisa esperar mais. Quanto mais tempo sem diagnóstico, se a pessoa estiver infectada, maior risco de contaminar outras. Se começou sintomas hoje, já faço teste no dia seguinte. Até porque, como a Ômicron é muito mais contagiosa, é mais fácil encontrar o vírus na secreção", explica.

O médico afirma que os testes de antígenos (teste rápido) têm boa sensibilidade para a detecção do coronavírus.

têm boa sensibilidade para a detecção do coronavírus. Já o PCR continua sendo o teste chamado "padrão ouro". Caso o resultado do teste rápido seja negativo e os sintomas persistam, levantando suspeitas sobre a possível contaminação, é recomendado o PCR depois.

continua sendo o teste chamado "padrão ouro". Caso o resultado do teste rápido seja negativo e os sintomas persistam, levantando suspeitas sobre a possível contaminação, é recomendado o PCR depois. Não é mais necessário apresentar sintomas, nem mesmo esperar dias para fazer o teste. O ideal é fazer imediatamente, assim que houver qualquer suspeita de contaminação.

O subsecretário estadual de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, ressalta que os testes são fundamentais no processo de controle da Covid-19 porque, ao se confirmar o diagnóstico positivo, o paciente é encaminhado ao isolamento e, assim, se restringe a circulação do vírus e disseminação da doença.

Reblin reforça que não é preciso aguardar para fazer o exame quando os sintomas aparecem e, mesmo se a pessoa não apresenta sinais gripais, mas se vê diante de alguma situação em que deseje fazer o teste, as unidades de saúde devem atendê-la. "Até porque grande parte das pessoas que têm Covid não apresentam sintomas. Então, não é preciso ter para fazer o teste. É isso que faz diminuir a transmissão: testar e isolar."