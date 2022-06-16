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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 14.442 mortes e 1.074.031 casos confirmados

Estado contabilizou quatro óbitos e 1.458 novos casos em 24 horas, conforme dados do Painel Covid-19 divulgados nesta quinta-feira (16)

Publicado em 16 de Junho de 2022 às 18:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jun 2022 às 18:14
Espírito Santo registra 14.442 mortes e 1.074.031 casos do coronavírus desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizados nesta quinta-feira (16) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados quatro óbitos e 1.458 novas infecções em um período de 24 horas.

CASOS POR CIDADE

Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 124.052
  2. Vila Velha: 121.172
  3. Vitória: 117.272
  4. Cariacica: 83.488
  5. Linhares: 51.412
Já no topo do ranking dos bairros mais infectados aparecem:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 18.944
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 14.681
  3. Jardim da Penha (Vitória): 11.690
  4. Itapuã (Vila Velha): 8.713
  5. Praia do Canto (Vitória): 8.517
Até esta quinta-feira, mais de 3,68 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.031.054, com 72 novos registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,34% no Estado.

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