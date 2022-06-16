Covid-19: ES registra 14.442 mortes e 1.074.031 casos confirmados

O Espírito Santo registra 14.442 mortes e 1.074.031 casos do coronavírus desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizados nesta quinta-feira (16) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados quatro óbitos e 1.458 novas infecções em um período de 24 horas.
CASOS POR CIDADE
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 124.052
- Vila Velha: 121.172
- Vitória: 117.272
- Cariacica: 83.488
- Linhares: 51.412
Já no topo do ranking dos bairros mais infectados aparecem:
- Jardim Camburi (Vitória): 18.944
- Praia da Costa (Vila Velha): 14.681
- Jardim da Penha (Vitória): 11.690
- Itapuã (Vila Velha): 8.713
- Praia do Canto (Vitória): 8.517
Até esta quinta-feira, mais de 3,68 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.031.054, com 72 novos registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,34% no Estado.