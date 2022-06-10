Alunos, professores e demais trabalhadores do ambiente escolar devem usar máscara, diz Sesa Crédito: Freepik

Your browser does not support the audio element. Covid-19: Sesa volta a recomendar uso de máscaras para alunos e professores

Entre as medidas para diminuir a propagação da doença, a Sesa orienta também o uso do equipamento de proteção em lugares de grande concentração de pessoas, mesmo em áreas externas, além das outras medidas de prevenção como vacinação, testagem, distanciamento social e higienização das mãos.

Ainda a respeito das máscaras, nas escolas a recomendação é o uso contínuo, cobrindo adequadamente boca e nariz, para impedir a cadeia de transmissão entre alunos e profissionais da educação.

Segundo a secretaria, as máscaras com melhor poder filtrante, como PFF2 e N95, estão expressamente recomendadas como barreira preferencial a ser adotada por alunos e trabalhadores no ambiente escolar durante todo o período de permanência nas instituição.

É o caso do colégio Salesiano, unidades da Avenida Vitória e Jardim Camburi, que depois dos aumentos dos casos em todo Brasil , voltou a recomendar o uso de máscaras.

Segundo a instituição, o uso não é obrigatório e, sim, uma sugestão para as famílias para que os alunos usem a proteção.



A escola ainda destaca que alunos e funcionários com sintomas gripais são orientados a não ir para a escola e procurar unidades de saúde para realizar o teste de Covid-19.

Arquivos & Anexos Nota técnica da Secretaria de Estado da Saúde que recomenda a volta do uso de máscaras Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Corporis voluptates eos, exercitationem id, voluptatem ex nostrum ab sit corrupti, magni non temporibus alias rem reprehenderit quis doloremque harum aperiam similique animi culpa impedit. Tamanho do arquivo: 712kb Baixar

A Secretaria de Estado da Saúde orienta que o uso de máscara seja reforçado também nos seguintes casos: