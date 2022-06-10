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Escolas

Covid-19: Sesa volta a recomendar uso de máscaras para alunos e professores

Com o aumento de casos de Covid-19 no Estado, a Secretaria de Estado da Saúde recomendou a volta do equipamento de proteção nas escolas.

Publicado em 10 de Junho de 2022 às 18:30

Vinícius Brandão

Vinícius Brandão

Publicado em 

10 jun 2022 às 18:30
Alunos usam máscara em sala de aula devido à Covid-19
Alunos, professores e demais trabalhadores do ambiente escolar devem usar máscara, diz Sesa Crédito: Freepik
Covid-19: Sesa volta a recomendar uso de máscaras para alunos e professores
Com o Espírito Santo vivendo a quinta onda de casos de Covid-19 e com aumento na taxa de transmissão da doença nas últimas semanas, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) voltou a recomendar o uso de máscaras em ambientes fechados e nas escolas.
Entre as medidas para diminuir a propagação da doença, a Sesa orienta também o uso do equipamento de proteção em lugares de grande concentração de pessoas, mesmo em áreas externas, além das outras medidas de prevenção como vacinação, testagem, distanciamento social e higienização das mãos.
Ainda a respeito das máscaras, nas escolas a recomendação é o uso contínuo, cobrindo adequadamente boca e nariz, para impedir a cadeia de transmissão entre alunos e profissionais da educação.
Apenas em uma escola estadual de São Pedro, em Vitória, 20 casos de Covid-19 foram registrados nos últimos dias: 12 professores e oito alunos testaram positivo para a doença e precisaram ser afastados. Na tentativa de reduzir riscos de novas infecções, as atividades passaram a ser feitas no pátio e na quadra e há recomendação para retorno do uso de máscaras.
Segundo a secretaria, as máscaras com melhor poder filtrante, como PFF2 e N95, estão expressamente recomendadas como barreira preferencial a ser adotada por alunos e trabalhadores no ambiente escolar durante todo o período de permanência nas instituição.

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É o caso do colégio Salesiano, unidades da Avenida Vitória e Jardim Camburi, que depois dos aumentos dos casos em todo Brasil, voltou a recomendar o uso de máscaras.
Segundo a instituição, o uso não é obrigatório e, sim, uma sugestão para as famílias para que os alunos usem a proteção.
A escola ainda destaca que alunos e funcionários com sintomas gripais são orientados a não ir para a escola e procurar unidades de saúde para realizar o teste de Covid-19.

Arquivos & Anexos

Nota técnica da Secretaria de Estado da Saúde que recomenda a volta do uso de máscaras

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A Secretaria de Estado da Saúde orienta que o uso de máscara seja reforçado também nos seguintes casos:

  • Ao apresentar sintomas respiratórios;
  • Ao testar positivo para Covid-19;
  • Ao cuidar de alguém que está doente com Covid-19;
  • Se pertencente ao grupo de risco para Covid-19;
  • Ao executar um trabalho em que você interage com um grande número de pessoas;
  • Ao andar de avião, ônibus, trem ou outras formas de transporte público, especialmente se for por um longo período de tempo em meios de transporte lotados;
  • Quando o distanciamento físico não for possível ou quando você estiver em ambientes públicos internos ou externos lotados.

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