Covid: Cachoeiro começa a vacinar público 30+ com 4ª dose nesta terça

As pessoas maiores de 30 anos vão poder tomar a 2ª dose de reforço contra a Covid-19, em Cachoeiro Crédito: Elizabeth Nader / PMV

Segundo a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim , a vacina pode ser encontrada em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) da sede e interior do município que possuem sala de vacinação e ainda na Policlínica Municipal “Bolívar de Abreu”.

A imunização acontece a partir desta terça-feira, de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h. Nas UBS do bairro Paraíso, Amaral, IBC e Aeroporto, o horário se estende até as 18h. A prefeitura explicou que não é necessário agendamento e que, para se vacinar, é preciso apresentar documento de identidade, cartão de vacinas e cartão do SUS ou CPF.

Secretário Municipal de Saúde de Cachoeiro, Alex Wingler destacou a importância da vacinação. “A ampliação do público apto a receber a segunda dose de reforço segue as orientações da Secretaria de Estado de Saúde. À medida que forem reduzidas as faixas etárias, daremos início, tão logo, à oferta do imunizante. A vacina contra Covid-19 auxilia na prevenção da infecção e do agravamento da doença, e é a principal estratégia no enfrentamento ao vírus”, disse.

quatro meses. Segundo a nota técnica da Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) , a nova aplicação do imunizante é para aquelas pessoas que receberam a primeira dose de reforço (terceira dose) há, pelo menos,

Arquivos & Anexos Nota técnica da Sesa - esquema vacinal da 4ª dose Documento traz regras para imunização do público a partir de 30 anos e novos grupos prioritários Tamanho do arquivo: 298kb Baixar

MUNICÍPIO TERÁ "DIA D" DE MULTIVACINAÇÃO

No próximo sábado (25), será realizado um novo 'Dia D de multivacinação', com oferta dos imunizantes contra Covid-19, sarampo e Influenza. A ação acontecerá no Perim Center (Caiçara) e no supermercado Sempre Tem (Coronel Borges), das 13h às 20h, e no Shopping Cachoeiro, das 10h às 15h.

No mais, onze Unidades Básicas de Saúde estarão abertas, das 8h às 12h, para realizar a vacinação. São elas: Paraíso, Abelardo Machado, Aeroporto, Amaral, Aquidaban, BNH de baixo, IBC, São Luiz Gonzaga, União, Village da Luz e Zumbi.