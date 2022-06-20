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Sem agendamento

Covid: Cachoeiro começa a vacinar público 30+ com 4ª dose nesta terça

Segunda dose de reforço também estará disponível para o público acima de 18 anos com doenças imunossupressoras. Veja onde se vacinar no município

Publicado em 20 de Junho de 2022 às 17:46

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

20 jun 2022 às 17:46
A quarta dose da vacina contra a Covid-19 já vai estar disponível para o público com 30 anos ou mais a partir desta terça-feira (21) em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. A segunda dose de reforço também será destinada a pessoas com 18 anos ou mais portadoras de doenças imunossupressoras.
Aplicação da dose de reforço da vacina contra Covid-19
As pessoas maiores de 30 anos vão poder tomar a 2ª dose de reforço contra a Covid-19, em Cachoeiro Crédito: Elizabeth Nader / PMV
Segundo a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, a vacina pode ser encontrada em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) da sede e interior do município que possuem sala de vacinação e ainda na Policlínica Municipal “Bolívar de Abreu”.
A imunização acontece a partir desta terça-feira, de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h. Nas UBS do bairro Paraíso, Amaral, IBC e Aeroporto, o horário se estende até as 18h. A prefeitura explicou que não é necessário agendamento e que, para se vacinar, é preciso apresentar documento de identidade, cartão de vacinas e cartão do SUS ou CPF.
Secretário Municipal de Saúde de Cachoeiro, Alex Wingler destacou a importância da vacinação. “A ampliação do público apto a receber a segunda dose de reforço segue as orientações da Secretaria de Estado de Saúde. À medida que forem reduzidas as faixas etárias, daremos início, tão logo, à oferta do imunizante. A vacina contra Covid-19 auxilia na prevenção da infecção e do agravamento da doença, e é a principal estratégia no enfrentamento ao vírus”, disse.
Segundo a nota técnica da Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), a nova aplicação do imunizante é para aquelas pessoas que receberam a primeira dose de reforço (terceira dose) há, pelo menos, quatro meses.

Arquivos & Anexos

Nota técnica da Sesa - esquema vacinal da 4ª dose

Documento traz regras para imunização do público a partir de 30 anos e novos grupos prioritários
Tamanho do arquivo: 298kb
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MUNICÍPIO TERÁ "DIA D" DE MULTIVACINAÇÃO

No próximo sábado (25), será realizado um novo 'Dia D de multivacinação', com oferta dos imunizantes contra Covid-19, sarampo e Influenza. A ação acontecerá no Perim Center (Caiçara) e no supermercado Sempre Tem (Coronel Borges), das 13h às 20h, e no Shopping Cachoeiro, das 10h às 15h.
No mais, onze Unidades Básicas de Saúde estarão abertas, das 8h às 12h, para realizar a vacinação. São elas: Paraíso, Abelardo Machado, Aeroporto, Amaral, Aquidaban, BNH de baixo, IBC, São Luiz Gonzaga, União, Village da Luz e Zumbi.
Em Cachoeiro, a segunda dose de reforço já está disponível para o público acima dos 50 anos e trabalhadores da saúde. No caso dos idosos, o intervalo entre as doses é de três meses.

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