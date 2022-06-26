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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra três mortes e 1.138 novos casos em 24 horas

Estado chegou a 14.469 óbitos e 1.101.107 infecções desde o início da pandemia; dados foram atualizados neste domingo (26) pela Secretaria de Estado da Saúde.

Publicado em 26 de Junho de 2022 às 18:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jun 2022 às 18:45
Espírito Santo chegou a 14.469 mortes e 1.101.107 casos de coronavírus desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado neste domingo (26) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados três óbitos e 1.138 novas infecções nas últimas 24 horas.

CASOS POR CIDADE

Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 126.763
  2. Vila Velha: 124.299
  3. Vitória: 120.831
  4. Cariacica: 85.378
  5. Linhares: 52.772
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 19.646
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 15.094
  3. Jardim da Penha (Vitória): 12.214
  4. Itapuã (Vila Velha): 8.950
  5. Praia do Canto (Vitória): 8.790
Até este domingo (26), mais de 3,77 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.046.384, com 904 novos registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,31% no Estado.

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