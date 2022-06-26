Covid-19: ES registra três mortes e 1.138 novos casos em 24 horas

O Espírito Santo chegou a 14.469 mortes e 1.101.107 casos de coronavírus desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado neste domingo (26) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados três óbitos e 1.138 novas infecções nas últimas 24 horas.
CASOS POR CIDADE
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 126.763
- Vila Velha: 124.299
- Vitória: 120.831
- Cariacica: 85.378
- Linhares: 52.772
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
- Jardim Camburi (Vitória): 19.646
- Praia da Costa (Vila Velha): 15.094
- Jardim da Penha (Vitória): 12.214
- Itapuã (Vila Velha): 8.950
- Praia do Canto (Vitória): 8.790
Até este domingo (26), mais de 3,77 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.046.384, com 904 novos registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,31% no Estado.